Un total de 63 peluquerías de la provincia de Málaga colaboran con 'Mechones solidarios'

Un total de 63 peluquerías de la provincia de Málaga colaboran con la ONG malagueña 'Mechones solidarios', reduciendo el corte de pelo a cinco euros y encargándose de recoger las donaciones de cabello, como también de la venta de 'merchandising' de la asociación.

'Mechones solidarios' está formado por Estela Guerisoli y su hija, Rocío Quattrocchio; las chicas del taller, que se dedican a la fabricación y confección de las pelucas; y una trabajadora social, que se encarga de la gestión y entrega de las pelucas.

Rocío Quattrocchio, una de las fundadoras, ha explicado en declaraciones a Europa Press, que "este año hemos recibido una media de tres kilos de pelo semanales, que va siendo el doble de lo recaudado el año pasado".

Al respecto de las comunidades más solidarias de España, ha destacado que la valenciana encabeza la lista. "Actualmente, contamos con más de 900 peluquerías que colaboran con nosotros en todo el país", ha comentado Quattrocchio.

El momento de clasificar los cabellos recibidos, que cuenta con la ayuda de voluntarios, se divide por largo, colores y tipo --si es rizado, liso u ondulado--. "Lo pedimos en su estado natural, ya que el pelo que más necesitamos es el rizado. Creemos que se piensa que no se puede donar", ha añadido.

Las pelucas realizadas son totalmente gratuitas para los menores de 14 años y para los adultos con pocos recursos económicos. En el caso de tener recursos, deberán pagar el coste de producción de una peluca, unos 300 euros, ya que "depende de las horas de trabajo realizadas, cantidad de pelo, el tamaño, entre otros", ha detallado Quattrocchio.

Asimismo, ha añadido que "nuestro objetivo sería conseguir los fondos suficientes para poder entregar el máximo número de pelucas gratuitas que podamos, seguir incrementando la producción". Actualmente, la asociación realiza una media de 30 pelucas al mes.

Por último, sobre las expectativas de futuro de 'Mechones solidarios', ha expresado que no quiere crear una sede fuera de Málaga porque "no sería rentable". "No tenemos ningún tipo de subvención, nos vamos autofinanciando con la venta de 'merchandising', eventos, donaciones particulares, entre otros", ha apostillado.

Los interesados en colaborar deberán acudir a la sede, ubicada en la avenida Europa número 56, en horario de 09.00 a 17.00 horas; contactar al número de teléfono 951383385; o enviar un correo a mechonessolidariospelucas@gmail.com.

DONACIONES DE CABELLO POR CORREO

Además de realizar las donaciones en las peluquerías solidarias, los interesados pueden enviar por correo el pelo --natural, teñido, con mechas o cualquier tipo de tratamiento-- con una medida mínima de 20 centímetros de largo, a la sede del taller donde se realizan las pelucas.

"En otras asociaciones, no aceptan pelos teñidos, pero nosotros sí, ya que nos llegan pedidos donde nos piden un color de pelo exacto, así no tenemos que gastarnos dinero en productos de tinte", ha concluido Quattrocchio.

El próximo 8 de octubre 'Mechones solidarios' celebrará el cuarto aniversario de su creación. Por este motivo, realizará en el Muelle Uno un evento donde peluqueros, de forma voluntaria, cortarán el pelo por cinco euros a los interesados. Asimismo, contará con actuaciones musicales, colaboraciones con asociaciones, entre otros.