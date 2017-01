(AMPLIACIÓN) PRESIDENTES. ACUERDO PARA UN NUEVO SISTEMA DE FINANCIACIÓN EN 2017 QUE TENGA EN CUENTA EL GASTO SANITARIO

Etiquetas

- La Conferencia de Presidentes da luz verde a 11 documentos, con uno nuevo 'in extremis' contra la violencia de género. La VI Conferencia de Presidentes concluyó este martes con la aprobación por consenso de 11 resoluciones, una más de las previstas, entre las que destacan el compromiso para aprobar en 2017 un nuevo sistema de financiación autonómica que tenga en cuenta el gasto sanitario de las comunidades en el reparto de fondos y la inclusión 'in extremis' de un acuerdo contra la violencia de género.Según informaron a Servimedia fuentes presentes en la reunión, el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, consiguió esta tarde que los presidentes autonómicos presentes en la cumbre -todos excepto el catalán Carles Puigdemont y el vasco Íñigo Urkullu- dieran el visto bueno a los 10 acuerdos presentados y que se incluyera otro más contra la violencia de género a propuesta de las comunidades socialistas.En concreto, se trata de 11 resoluciones sobre financiación autonómica, el reto demográfico, un pacto de educación, cooperación en Protección Civil, unidad de mercado, creación de una tarjeta social, aplicación del bono social, participación de las autonomías en asuntos europeos, políticas de empleo, lucha contra la violencia de género y el reglamento con el que a partir de ahora funcionará la Conferencia de Presidentes.El presidente del Gobierno y los presidentes autonómicos comenzaron a debatir estos acuerdos tras un almuerzo de pie en la Biblioteca del Senado. Por la mañana habían dedicado más de 4 horas a una ronda de intervenciones sobre la situación económica y política del país y por la tarde entraron a analizar el texto de los documentos negociados durante las últimas semanas.Diez de los once acuerdos estaban negociados previamente desde la Vicepresidencia del Gobierno por el secretario de Estado de Política Territorial, Roberto Bermúdez de Castro, y finalmente han obtenido luz verde de las comunidades sin apenas cambios tras repasar uno por uno su contenido.FINANCIACION CON GASTO SANITARIOLa principal novedad de los acuerdos es que el pacto para la aprobación de un nuevo sistema de financiación autonómica contempla que el grupo de expertos que negociará esta cuestión tendrá en cuenta el gasto que las comunidades dedican a sanidad, al tratarse de su principal partida presupuestaria.Además, dará traslado de las conclusiones al Consejo de Política Fiscal y Financiera para que antes de que acabe 2017 pueda aprobarse un nuevo sistema de financiación, que sustituya al implantado en 2009 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que Rajoy ha prorrogado desde que llegó a La Moncloa pese a que en 2012 ya prometió en la anterior Conferencia de Presidentes que sacaría adelante uno nuevo.Además, el acuerdo sobre financiación incluye la creación de otro grupo de expertos que analizará los fondos de la Ley de Dependencia y propondrá soluciones para que las diferentes administraciones puedan cumplir con las necesidades de los ciudadanos en los distintos territorios.Durante la Conferencia de Presidentes, varias comunidades socialistas plantearon que el nuevo sistema de financiación incluya una armonización de los impuestos cedidos a las autonomías para evitar que haya competencia desleal entre ellos con reducciones fiscales. Sin embargo, esta demanda quedó excluida del documento final tras el rechazo de otras regiones como Madrid y Baleares con el argumento de que no se había incluido inicialmente en la agenda, pero las fuentes consultadas aseguraron que el Gobierno se comprometió a estudiarlo posteriormente durante el proceso de negociación del nuevo modelo de financiación.OTROS 10 ACUERDOS POR CONSENSOLa otra gran novedad de la VI Conferencia de Presidentes es la inclusión in extremis de un documento contra la violencia de género propuesto a lo largo del debate y que defendieron varias comunidades socialistas, hasta el punto de que el valenciano Ximo Puig lo planteó públicamente en rueda de prensa.El resto de los documentos planteados por el Gobierno recibieron el respaldo por consenso de todas las comunidades sin apenas debate. Entre las escasas modificaciones destaca que en la resolución sobre la participación de las autonomías en asuntos europeos -demanda especial de la Comunidad Valenciana y Aragón- se incorporó una mención expresa al problema de los refugiados en la UE.Otros asuntos que más consenso concitaron fueron los que demandan un pacto social y político entre todos los partidos y administraciones para cambiar la ley de educación e implantar un modelo que perdure en el tiempo.También hubo consenso en la creación de un Consejo Nacional de Protección Civil antes del 31 de marzo para dar cumplimiento a la nueva ley de 2015 y que debe servir para mejorar el trabajo conjunto y la colaboración entre administraciones en momentos de especial necesidad o gravedad.El resto de los acuerdos contemplan crear un grupo de trabajo en tres meses que impulse la puesta en marcha de una tarjeta social común a todas las administraciones, para mejorar la coordinación a la hora de evitar el corte del suministro eléctrico a personas con pocos recursos, así como para potenciar la creación de empleo con mejores políticas y la promoción de la Formación Profesional Dudal.La despoblación de algunos territorios de España motivó que varias comunidades de color político distinto hayan trabajado conjuntamente en una declaración para elaborar una estrategia nacional. Asturias, Galicia, Aragón y Castilla y León lideraron este debate la semana pasada, que el Gobierno de España asumió como propio y las demás han ratificado ahora.Por último, la Conferencia de Presidentes dio luz verde a un documento en el que se plasma el método de funcionamiento de este foro, con el propósito de fijar la obligación de reunirse una vez al año. De ello se encargará un comité preparatorio que hará seguimiento de lo acordado cada seis meses y una secretaría permanente que coordinará los trabajos.