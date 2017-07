(AMPLIACIÓN) RIVERA DEFIENDE QUE “LA MEJOR POLÍTICA SOCIAL ES QUITAR IMPUESTOS A LOS QUE MENOS TIENEN”

Etiquetas

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, dijo hoy que no se le ocurre “mejor política social que quitarles impuestos a los que menos tienen” y se congratuló de que su partido haya conseguido “dar un giro” a las políticas sociales y económicas en España, tras lograr un acuerdo fiscal con el Gobierno que dejará exentas de pagar IRPF a las rentas del trabajo de hasta 14.000 euros.Rivera hizo estas consideraciones al inaugurar la escuela de verano su fuerza política, donde se refirió al acuerdo fiscal pactado con el Ejecutivo, que incluye una deducción o devolución de 1.200 euros para familias en las que haya un cónyuge con discapacidad o ascendiente mayor a cargo o con cuatro hijos.“Ayer anunciamos un acuerdo, una exigencia de Cs que es el paradigma de que el liberalismo es progreso”, manifestó Rivera, para a renglón seguido celebrar que tras “una década machacando a la clase media trabajadora, desde ayer los españoles tienen buenas noticias y van a empezar a ver un poquito de luz en un momento difícil”.Argumentó que “el liberalismo es progreso” y quitarle “piedras de la mochila” a la clase media “es la manera de que se reactive la economía”. “¡No se me ocurre mejor política social que quitarles impuestos a los que menos tienen!”, defendió, ya que “si tienes más dinero, consumes más, hay más comercio y se genera más riqueza”.CLASE MEDIA “FUERTE” Dicho esto, Rivera apostó por “una economía de mercado que sea capaz de repartir la riqueza entre la clase media y trabajadora”, ya que “no hay ninguna democracia fuerte que no tenga una clase media trabajadora fuerte”. Avisó, igualmente, de que las diferencias sociales grandes suelen acabar en “procesos de ruptura, división y nacionalismo”.Destacó que Cs está aportando una “estabilidad que es innegable” a la política española y está consiguiendo cambios que se logran haciendo “política en mayúsculas, negociando con el Gobierno y modificando sus políticas impositivas” y no con un autobús dando vueltas o rodeando el Congreso de los Diputados.El objetivo de su partido, prosiguió, es trabajar desde la oposición para crear un “proyecto ganador” y ser “mejores” que los populares y los socialistas. “Sólo se me ocurre una manera de conseguir ganar: trabajar duro, aprender cada día, creer en lo que uno dice y decir lo que uno cree”, dijo que Rivera, quien apuntó que ésta es la “única receta" para ofrecer a los españoles una alternativa en las próximas elecciones.Así las cosas, se mostró convencido de que “la regeneración democrática, el apoyo a la clase media trabajadora y un proyecto de patriotismo civil tienen que llevar este proyecto a gobernar este país y tienen que llevar a España al mejor lugar del mundo”. Pronosticó que España será “un país imparable” en términos de economía global si “mejoramos el mercado laboral, hacemos una revolución educativa, innovamos en nuestras empresas y quitamos mochilas a la clase media trabajadora”.Por todo ello, se declaró “optimista” frente “a tanto cenizo” que dice que estamos en el peor momento de la historia. Los liberales, señaló, se caracterizan por trabajar para lograr sus sueños, algo que pasa por decirles a los españoles “que no tenemos que ser menos que otros países y pude haber un proyecto que sitúe a este país en lo más alto”.