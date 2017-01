Cifuentes apuesta por preguntar a los ciudadanos "si prefieren vivir en un paraíso o en un infierno fiscal"

Etiquetas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha negado que Madrid sea un paraíso fiscal, pero, aún así, ha apostado por "preguntar a los ciudadanos si prefieren vivir en un paraíso o en un infierno fiscal".

Así lo ha dicho en rueda de prensa posterior al Consejo de gobierno, preguntada por la armonización fiscal planteada por varios presidentes socialistas en la Conferencia de Presidentes del pasado martes, así como por las acusaciones de dumping y paraíso fiscal que ha recibido la Comunidad de Madrid.

La presidenta ha negado que Madrid sea un paraíso fiscal y ha apostado por "preguntar a los ciudadanos si prefieren vivir en un paraíso o en un infierno fiscal". Además, ha remarcado que su compromiso con los madrileños es que no va a subir los impuestos.

La popular ha reclamado separar el debates del modelo de financiación y el de la fiscalidad. Según ha relatado, todos los presidentes autonómicos están de acuerdo en que el sistema actual es "muy malo" y a partir de ahí hay que ver de qué forma empezar a sentar las bases para hablar.

A su juicio, si se unen estos dos debates se parte de "una base equivocada". Ha considerado "un argumento perverso" que se diga que las comunidades donde los ciudadanos pagan menos es porque están sobrefinanciadas.

"Niego la mayor", ha destacado la jefa del Ejecutivo autonómico, quien ha apuntado que la Comunidad de Madrid, que es la que tiene la fiscalidad más baja, está recibiendo tres puntos porcentuales en relación al PIB menos que el resto de las comunidades, lo que se traduce en 25 euros menos per cápita.

"Los datos demuestran que con una peor financiación se pueden bajar impuestos", ha defendido la popular, que, sin embargo, ha continuado diciendo que hay comunidades que "prefieren gastar en otras cosas y no apretarse el cinturón y no priorizar".

La popular ha tildado de "muy feas" las acusaciones de dumping y paraíso fiscal. "La Comunidad de Madrid no es ningún paraíso fiscal y ofende bastante a todos los madrileños que pagan mucho dinero", ha criticado.

Cifuentes ha señalado que dumping fiscal es un término que no existe. "Dumping fiscal es un palabro", ha considerado Cifuentes, quien ha indicado que dumping es competencia desleal, vender por un precio inferior a su coste, y eso supondría que la Comunidad de Madrid tiene unas leyes diferentes a las del resto cuando no es así porque todas las comunidades de régimen común "tienen la misma capacidad para subir o bajar" los impuestos. Además, ha señalado que el dumping está prohibido y "la Comunidad de Madrid no hace nada prohibido".

Preguntada por qué sucedería si el cambio de modelo de financiación conlleva una revisión fiscal de las autonomías, ha esperado que "no ocurra".

"Si ocurre probablemente se haría inviable afrontar un nuevo modelo de financiación", ha considerado Cifuentes, que ha dicho que hay comunidades, como la Valenciana, que el otro día en la Conferencia de Presidentes, planteó una "discrepancia con el planteamiento" de armonización fiscal de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y en el PP también hay opiniones diferentes.

"Mantengo mi opinión de que hay que separar el modelo de financiación de fiscalidad", ha remarcado la popular, que ha reivindicado la capacidad de los gobiernos para decidir si quieren subir, bajar, crear o suprimir impuestos cedidos.

También en torno al debate de la Conferencia de Presidentes, ha abordado el tema de la influencia de la capitalidad en la política fiscal. Ha señalado que tan solo Cantabria dijo que la mejor gestión económica se debía al hecho de la capitalidad, afirmación que ella no comparte. Según ha defendido Cifuentes, a Madrid la capitalidad le "reporta muchos beneficios y muchos perjuicios".

"Tiene ventajas e inconvenientes", ha sostenido para defender que "se puede ser capital del Estado y hacer una buena gestión económica y ser capital del Estado y hacer una malísima gestión".