PRESUPUESTOS. CIUDADANOS ADVIERTE DE QUE SI NO SE APRUEBAN LOS PGE SE ABRE LA POSIBILIDAD DE NUEVAS ELECCIONES

El portavoz económico de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Toni Roldán, afirmó hoy que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017 suponen un “cambio de rumbo significativo” y en la “buena dirección” en política económica en España, y advirtió de que si no salen adelante las cuentas públicas se podría abrir un periodo de “inestabilidad” y la posibilidad de “enfrentarse a un escenario de elecciones”.Así lo indicó en los pasillos del Congreso tras la intervención del ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, en el Pleno con motivo del debate de las siete enmiendas de totalidad presentadas por los grupos parlamentarios a la propuesta de PGE del Gobierno.“Estos PGE significan un cambio de rumbo claro para la clase media y trabajadora, que van a mejorar su situación claramente”, y en las políticas de modernización de España, ya que hay más inversión en materias como formación y becas, explicó.Roldán señaló que “creemos que hay que tener muy claras las prioridades en el Presupuestos”, para añadir que Ciudadanos pensaba que “era mejor negociar que no hacer nada” y que se ha “conseguido que se acaben los recortes y que no haya más impuestos”.La otra opción, lamentó, es “sentarse en un rincón a llorar, subirte a un autobús” o exponer los “problemas internos” de tu partido.