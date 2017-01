TRUMP. RAJOY PIDE A TRUMP QUE SIGA NEGOCIANDO EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON LA UE PORQUE "ES BUENO Y POSITIVO"

Etiquetas

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pidió este martes al nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que siga negociando el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea porque "es bueno y positivo" y no lo rompa como anunció ayer con el tratado similar que tenía con los países del Pacífico.Rajoy hizo estas declaraciones durante un almuerzo en el Foro ABC, donde en su conferencia inicial subrayó que España debe mantener buenas relaciones diplomáticas, económicas, políticas y comerciales con Estados Unidos "sea quien sea el inquilino de la Casa Blanca".El jefe del Ejecutivo español evitó entrar en valoraciones y juicios de valor sobre la persona de Trump y las primeras decisiones que está adoptando nada más tomar posesión del cargo. "No voy a dar por sentado que sea populista o que sea nacionalista", comentó. "Hay que esperar las decisiones de Trump y a partir de ahí se le podrá juzgar pero me importa que mantenga los vínculos de muchos años".Rajoy recordó que el anterior presidente de EEUU vino a España en julio de 2016 y recalcó que los dos países "somos socios y aliados desde muchos años, compartimos valores y compartimos principios". Por ello, insistió que entre sus "obligaciones" está la de tener "la mejor relación posible" con Trump como ya pasó con Obama.No obstante, hizo públicas sus discrepancias respecto a la decisión de Trump de romper el tratado de comercio con los países del Pacífico y confió en que no haga lo mismo con el Tratado de Libre Comercio que EEUU y la UE porque el libre comercio es "muy positivo" y "siempre que España miró hacia el exterior funcionó muy bien".Rajoy destacó que "el libre comercio genera riqueza y genera empleo" y por eso desea que el Tratado de Libre Comercio entre EEUU y UE que se estaba negociando "con muchos problemas" durante el mandato de Barack Obama siga negociándose en el futuro porque "es bueno y positivo para la gente".Finalmente, el presidente español confió en que Trump mantenga la misma política de siempre en materia de Defensa y que permita permanecer "juntos en la OTAN" y en la lucha contra el terrorismo islamista del Daesh.