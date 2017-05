(AMPLIACIÓN) EL GOBIERNO HABLARÁ CON ENEL PARA EVITAR EL CIERRE DE LAS CENTRALES TÉRMICAS DE ANDORRA Y COMPOSTILLA

Etiquetas

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, aseguró este viernes que el Ejecutivo va a hablar con la italiana Enel para evitar el cierre de las centrales térmicas de Andorra (Teruel) y Compostilla (León) en 2020.Así se expresó Méndez de Vigo al ser preguntado por este asunto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde reconoció no conocer este anuncio de la eléctrica italiana propietaria de Endesa. A este respecto, aseguró que “el Gobierno siempre está por mantener los puestos de trabajo”.Por su parte, fuentes del Ministerio de Energía consultadas por Servimedia lamentaron que el departamento dirigido por Álvaro Nadal no haya tenido noticia directa por parte de Enel ni de Endesa.Además, advirtieron de que si se confirma esta información demostraría que “el compromiso de Enel con España no es el que le gustaría a este Gobierno” y que “tampoco es coherente con las necesidades de la política energética del país”.