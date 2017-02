El BNG exige "sanciones ejemplares" a Fenosa por "una gestión negligente" de la que "es cómplice" la Xunta

Etiquetas

Ana Pontón denuncia que la compañía se cree "la reina del mambo" porque "no cumple la obligación de tener las líneas en buen estado"

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha exigido "sanciones ejemplares" a Gas Natural Fenosa por "una gestión negligente del temporal" de la que "es cómplice" la Xunta, que dejó sin luz a "medio millón" de gallegos en los últimos días.

Este jueves diversos cargos del BNG y simpatizantes han realizado un acto reivindicativo ante una oficina de Gas Natural Fenosa en Santiago de Compostela para denunciar sus "abusos", en donde han portado carteles en los que se reclaman indemnizaciones a la compañía.

En declaraciones a los medios, Pontón ha recriminado que Fenosa "se considera que es la reina del mambo" y "que está por encima de la ley" mientras "presta un servicio de tercera categoría"

Así, censura que la empresa eléctrica "no cumple la ley" y "no cumple la obligación de tener las líneas en buen estado", y "aún por encima todo esto se le permite".

Sobre este extremo, explica que la compañía "cobra dos veces por mantener las líneas", una en la factura a través de un impuesto y otras con ayudas de las administraciones públicas. A esto se suma una legislación que "es un es escándalo", porque "si Fenosa no cumple la obligación de tener en buen estado las líneas no hay sanciones", en una ley que "no protege a los consumidores".

"PASIVIDAD" DE LA XUNTA

En este sentido, Pontón carga contra "la pasividad" de la Xunta ante los "privilegios que tienen las eléctricas en Galicia", con "una responsabilidad directa y evidente" en toda la problemática del temporal.

"No nos vale que se diga que se va a abrir un expediente para ver si se cumplió un protocolo, lo que tiene que haber son sanciones, indemnizaciones, que Fenosa pague por los daños, y que la Xunta asuma que tiene que haber compensaciones por un temporal que, a parte de apagones, supuso pérdidas muy importantes para nuestro campo", ha agregado.

A renglón seguido, ha reprochado que Alberto Núñez Feijóo cuando estaba en la oposición reclamaba ayudas, pero "ahora que es presidente de la Xunta deja a la gente tirada".

Asimismo, el Bloque ha insistido en la necesidad poner en marcha una tarifa eléctrica gallega "que abarate la luz", y pide a Feijóo que no sea "un tapón" para activarla.

Además, demanda bajar el IVA de la electricidad al reducido del 4%, al tiempo que critica que el Estado vete las renovables. "No nos vale que la única alternativa que tenga Rajoy es enchufar al señor Fernández de Mesa en Red Eléctrica", ha sentenciado.