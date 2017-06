Betancor (Femepa) apuesta por incrementar renovables hasta su máximo y usar el gas como respaldo en vez de fuel

Etiquetas

El secretario general de la Federación de pequeñas y medianas empresas del metal y las nuevas tecnologías de Las Palmas (Femepa), Juan Carlos Betancor, considera que el camino de la generación eléctrica en Canarias debe apostar por llevar la instalación de renovables a su máximo posible (con el objetivo final de lograr un 100% cuando sea posible) y usar centrales a gas como respaldo en vez de las actuales a fueloil.

Betancor ha explicado, durante una mesa redonda de la Semana de la Energía organizada por Femepa estos 7 y 8 de junio en Infecar, que el "objetivo del 100% renovables" es lo que él quiere y "el objetivo a alcanzar" pero que mientras haya necesidad técnica de usar generación de respaldo a esas renovables es mejor que se consuma "un producto menos caro y menos tóxico" que el fueloil.

Así, puso de ejemplo de referencia el "importantísimo" avance de la adaptación de vehículos a gas por su buen precio y la reducción de emisiones que supone. Todo ello hasta que se generalice el eléctrico, que de momento tiene menos autonomía y es más caro para el consumidor.

"Yo quiero el 100% renovables, pero mientras llegamos a ese momento, al que en Canarias no parece que vayamos a poder llegar en 2025 ni en el 40, que en vez de quemar diesel y fueloil que se use gas natural. Todo sin retirar un solo esfuerzo a la expansión de las renovables", aseveró. Y es que Betancor consideró que el retraso de más de una década que arrastran las renovables en Canarias no se debe tanto al interés de nadie por retrasarlas sino a cuestiones burocráticas.

En la mesa de debate participaron también el presidente de la Asociación de empresas de energías renovables de Las Palmas (Aserpa), Juan Luis Cárdenes, y el director del departamento de obras y desalación del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, Carmelo Santana.

Cárdenes se mostró favorable a centrar todos los esfuerzos en la expansión de las renovables aunque reconoció la necesidad de generación de respaldo para garantizar la estabilidad del sistema.

Santana, del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, presentó el proyecto de autoconsumo con renovables de las desaladoras de la isla con el que se conseguirán ahorros en el consumo de energía de hasta 2 millones de euros al año, así como una reducción de las emisiones contaminantes a la atmósfera.

Mantuvo que "todo no es implantar renovables porque sí" y apostó por "ir hacia la generación distribuida" con proyectos como éste del Consejo Insular de Aguas que permiten gestionar más energías renovables que de la forma tradicional de centrales. Sobre el desembarco del gas natural en Canarias sostuvo que para el sistema debe tenerse en cuenta especialmente el coste de implementación y el esquema de retribuciones y rechazó su llegada solo si viene a subir el coste de producción del sistema canario.