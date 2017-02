NADAL DESTACA QUE EL PRECIO DE PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA HA BAJADO YA DE 91 A 69 EUROS POR MEGAVATIO

Etiquetas

El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, destacó este miércoles en el Congreso de los Diputados que el precio de producción de la electricidad “no sigue subiendo”, ya que actualmente se sitúa en 69 euros por megavatio, frente a los 91 que llegó a alcanzar hace unos días.Así se expresó Nadal durante la sesión de control al Gobierno, donde fue preguntado por los diputados Miguel Ángel Heredia (PSOE), Irene Montero (Podemos) y Melisa Rodríguez (Ciudadanos) sobre la evolución de la tarifa y sobre la protección de los hogares más vulnerables.En cuanto a posibles medidas, el ministro recordó que en la parte que depende del Gobierno, los peajes, se produjo una rebaja del 2,8% el año pasado y una congelación en 2016.Asimismo, defendió que durante el mes de enero “España ha marcado precios algo mejores” que los de otros países europeos y reiteró que la subida se debió a factores meteorológicos y al alza del coste del petróleo.Por otro lado, en referencia a la protección de los hogares vulnerables, destacó que el decreto convalidado ayer en la Cámara Baja permitirá “atender de manera integral los problemas de corte de energía a las familias en situación de mayor vulnerabilidad”.A este respecto, criticó a Podemos porque “no quisieron aportar nada” al decreto y pidió sus aportaciones al desarrollo reglamentario. “Para protestar, los primeros, pero para trabajar, no tienen ninguna capacidad”, apostilló.En la pregunta al ministro, Heredia pidió “medidas urgentes” para hacer bajar el precio de la electricidad tras la subida del 30% experimentada en enero. “No puede condenar al frío y a la oscuridad a aquellos que no pueden pagar el recibo”, sentenció.Por su parte, Montero pidió al ministro la aprobación de una ley de vivienda digna que prohíba los cortes de luz a quienes no pueden pagarla.Por último, Rodríguez anunció que Ciudadanos va a presentar una iniciativa parlamentaria para eliminar el impuesto especial aplicado a la electricidad, lo que permitiría una rebaja de la factura del 6%.