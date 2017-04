ENDESA MANTIENE QUE NO TOMARÁ UNA DECISIÓN SOBRE GAROÑA HASTA QUE SE PRONUNCIE EL GOBIERNO

Etiquetas

El presidente de Endesa, Borja Prado, aseguró este miércoles, antes de la reunión del Consejo de Administración de Nuclenor, que su compañía mantiene su posición de esperar a que se pronuncie el Gobierno, tras el periodo de consultas, para tomar una decisión sobre la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos).En declaraciones a la prensa tras la junta de accionistas de Endesa, Prado defendió que “tenemos la misma posición que teníamos el año pasado, vamos a esperar”. “Una vez que se pronuncie el Gobierno, nosotros tomaremos la decisión sobre Garoña, pero no hemos cambiado en esa situación, estudiamos que nuestros negocios sean financieramente viables y ese día tomaremos la decisión”, añadió.De esta manera, tanto Iberdrola, que aboga por desistir de reabrir Garoña, como Endesa, copropietarias de la central, mantienen sus posturas contrarias antes de la reunión del consejo de Nuclenor, la empresa propietaria de la instalación participada por ambas compañías, prevista para esta tarde.Preguntado por la demanda de Iberdrola de reducir de tres a un año la antelación con la que se debe solicitar la ampliación de la vida útil de las nucleares, explicó que “nosotros con respecto a las otras centrales vamos a hacer lo mismo, cuando cumplan las fechas en ese momento tomaremos las decisiones, no vamos a tomar las decisiones antes de tiempo”.Con respecto a las denuncias de Iberdrola y Gas Natural sobre la falta de rentabilidad actual de las nucleares por su carga impositiva, afirmó que “no puedo decir que sean negocios inviables, siempre hemos contado que las cargas fiscales que tienen son importantes, pero lo que no vamos a ser es los precursores de cargarnos un sistema”.Por su parte, el consejero delegado, José Bogas, aclaró que “cuando hablamos en general de las centrales nucleares no quiere decir ni si es o no necesario alargar Garoña”.“El único mensaje es el de que el parque nuclear es necesario para llegar al año 2050 con 100% de energía renovable y con emisiones cero”, prosiguió. Por último, mostró su confianza en alcanzar un acuerdo con Iberdrola. “Seguimos negociando con nuestro socio Iberdrola y siempre hemos llegado a pactos y hemos estado unidos cuando ha habido que tomar decisiones”, concluyó.