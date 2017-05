España y Portugal firman acuerdos de cooperación policial, científica y sobre turismo y empleo

Etiquetas

Ambos Gobiernos rubrican el Tratado por el que delimitan las desembocaduras y los tramos internacionales de Miño y Guadiana

La XXIX Cumbre Luso-Española celebrada este lunes y martes en Vila Real (Portugal) ha terminado con la firma de ocho acuerdos, memorandos o declaraciones conjuntas entre ambos Gobiernos, para impulsar la cooperación en ámbitos como el policial, el de empleo, el de cooperación científica y tecnológica y el del turismo.

En primer lugar, los ministros de Asuntos Exteriores de los dos Gobiernos han firmado un Tratado por el que se establece la línea de cierre de las desembocaduras de los ríos Miño y Guadiana y se delimitan los tramos internacionales de ambos ríos.

También han mostrado su disposición común a avanzar en la definición del régimen de caudales, incluyendo la determinación de un régimen de caudales para el Bajo Guadiana, según consta en la Declaración de la Cumbre.

Por su parte, los de Interior han suscrito un acuerdo para impulsar los Centros de Cooperación Policial y Aduanera (CCPA) hispano-portugueses para mejorar el intercambio de información y apoyar a las Fuerzas de Seguridad de ambos países. Para ello, han decidido optimizar su régimen de funcionamiento y han acordado que utilicen la herramienta de intercambio seguro de información (SIENA).

En la actualidad, hay cinco CCPA hispano-portugueses, dos en territorio español en Tuy/Valença do Minho (Pontevedra) y Cayas/Elvas (Badajoz), y tres en territorio portugués en Vilar Formoso-Fuentes de Oñoro (Salamanca), Castro Marim/Ayamonte (Huelva) y Quintanilha/Alcañices (Zamora).

En tercer lugar, los ministros de Defensa han firmado la Declaración Conjunta del VI Consejo Hispano-Luso de Seguridad y Defensa. Este Consejo ha subrayado la la cooperación en materia de Defensa entre los dos países y ha destacado que los dos participan, en estrecha colaboración, en el esfuerzo de la Coalición Internacional de Lucha contra el Daesh, con contingentes militares co-desplegados en el Centro de Besmayah, para entrenar a fuerzas iraquíes.

En el marco de la UE, han reafirmado su compromiso de profundizar el pilar europeo de seguridad y defensa en una lógica de no duplicación y de complementariedad con la Alianza Atlántica.

Por su parte, el ministro de Fomento ha firmado con su homólogo una Declaración de Intenciones sobre Transportes e Infraestructuras; los de Empleo un Memorando de Cooperación y Asistencia Técnica. También se ha firmado uno para promover la cooperación en el ámbito de la ciencia espacial y una declaración para reforzar la cooperación en un investigación científica y tecnológica.

También han suscrito un protocolo de colaboración en materia de Turismo, para poner en valor del disfrute turístico y la promoción conjunta en mercados intercontinentales de los Caminos de Espiritualidad, los Parques Naturales y el Enoturismo de Portugal y España.

COMPROMISO CON EL PROYECTO EUROPEO

Según consta en la Declaración de la Cumbre, los dos Gobiernos han reafirmado su "compromiso total" con el proyecto europeo y entienden que la UE debe considerar "los anhelos y preocupaciones de los ciudadanos". Ente otras cosas, apuestan por "respetar al máximo las libertades que conforman el mercado interior, especialmente, la libre circulación de trabajadores".

Ambos se muestran partidarios de un "nuevo impulso la convergencia económica entre los Estados Miembros" y subrayan el "compromiso de realizar políticas presupuestarias responsables y sostenibles, que tengan como objetivo promover el crecimiento, la inversión, la creación de empleo y la cohesión social". Además, apuestan por promover "una verdadera orientación europea de las políticas fiscales que permita avanzar hacia una mayor integración fiscal y, en última instancia, a la creación de una verdadera capacidad presupuestaria en la zona Euro".

Los dos Gobiernos saludan los progresos alcanzados en los pilares primero y segundo de la Unión Bancaria y reafirman su empeño en la implementación del tercer pilar, mediante la creación del Sistema europeo de Seguro de Depósitos, dotado de un mecanismo de apoyo común, para garantizar su funcionamiento.

Por otro lado, los dos jefes de Gobierno han encomendado a la Comisión Hispano-Portuguesa de Cooperación Transfronteriza que dé inicio a un proceso de reflexión sobre cómo adecuar mejor el Tratado sobre Cooperación Transfronteriza entre Instancias y Entidades Territoriales (Tratado de Valencia), firmado el 3 de octubre de 2002.

Además, se han comprometido a cooperar para aprovechar el potencial económico y paisajístico de las zonas fronterizas y de los ríos ibéricos, creando constituir un grupo de trabajo conjunto que prepare una estrategia a largo plazo para la aplicación de los fondos comunitarios para el período post-2020.

MERCADO IBÉRICO DEL GAS NATURAL

En materia energética, los dos Gobiernos ha analizado las posibilidades de cooperación en el sector del gas natural, avanzando en los trabajos de cara a firmar un Tratado sobre el establecimiento de un Mercado Ibérico de Gas Natural ya en el 2017. En ese ámbito, han insistido en la necesidad de aumentar las interconexiones, tanto de electricidad como de gas natural, entre ambos países, y en especial de los dos países con el resto de Europa.

También han acordado crear un grupo de trabajo técnico que analice las posibilidades de una mayor cooperación en el ámbito de las energías renovables y formule las propuestas adecuadas a lo largo del año 2017.

En materia de transporte, los jefes de Gobierno han reafirmado la prioridad de la inversión en las redes ferroviarias, destacando los avances coordinados en el desarrollo de las conexiones ferroviarias Sines-Lisboa/Caia-Madrid-Irún, Aveiro-Vilar Formoso/Fuentes de Oroño-Salamanca-Medina del Campo-Irún y Oporto-Vigo.

Ambos Gobiernos han saludado los avances en las obras de electrificación y modernización del tramo Nine/Viana do Castelo, y destacan la reciente licitación del concurso para las obras del tramo Viana do Castelo/Valença (frontera), en el lado portugués, y en el tramo desde Guillarei hasta la frontera, en el lado español, cuya conclusión coincidirá con el final de las actuaciones en el tramo portugués Viana do Castelo/Valença (frontera).

En cuanto a las comunicaciones por carretera, han acordado firmar en breve plazo el Convenio para la rehabilitación del Puente Internacional viario-ferroviario sobre el río Miño, entre Valença do Minho y Tui, así como el comienzo de las obras de rehabilitación del puente internacional sobre el río Guadiana, entre Vila Real de Santo António y Ayamonte, como consecuencia del Convenio firmado en la última Cumbre.

COOPERACIÓN CONTRA INCENDIOS FORESTALES

Por otro lado, los dos Gobiernos han acordado la futura revisión del Protocolo Adicional de Asistencia Mutua en Incendios Forestales en las Zonas Transfronterizas, para ampliar la franja de actuación directa a 25 kilómetros en cada lado de la frontera y extender su ámbito a otras emergencias. También han decidido colaborar para el intercambio de información en materia de infracciones de seguridad vial.

En materia de Empleo, se prevé el intercambio de experiencias sobre Seguridad Social, inclusión social, empleo, formación y prevención de riesgos laborales, reforzar la cooperación entre las Inspecciones de Trabajo, así como en materia de políticas de empleo, con el estudio de los mercados de trabajo transfronterizos.

Por último, los dos países "expresan su satisfacción por el hecho de que tanto el portugués como el español sean lenguas vencedoras de la globalización" y subrayan "los lazos fraternos de sus países con América Latina, expresados al más alto nivel en las Cumbres Iberoamericanas". También se congratulan de la elección de António Guterres para el cargo de secretario general de Naciones Unidas.