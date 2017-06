GONZÀLEZ I SALA (PIMEC) Y EL MINISTRO DE ENERGÍA SE ENZARZAN POR EL PRECIO DE LA ELECTRICIDAD

Etiquetas

El presidente de Pimec (Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Cataluña), Josep Gonzàlez i Sala, aprovechó la asistencia como invitado hoy en el ‘Fórum Europa. Tribuna Catalunya’ del ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, para “recordar la vieja demanda de rebajar los costes energéticos para pymes y autónomos”.En el citado encuentro informativo organizado en Barcelona por Nueva Economía Fórum, Gonzàlez i Sala afeó que los costes de la electricidad en España se encuentra entre “los más altos de Europa” y que “han crecido de manera muy importante en los últimos años”. “Las eléctricas han obtenido más beneficio durante la crisis, no por el aumento de las ventas sinó por el incremento en los márgenes”, criticó.En este sentido, el líder patronal de las pymes apuntó “el agravio comparativo por el menor coste energético que tienen los vascos” y señaló que estos factores “restan competitividad” a Cataluña.Por su parte, el ministro Nadal replicó que el actual coste eléctrico se ve arrastrado por “decisiones políticas del pasado” y culpó a la introducción de las energías renovables “a un coste carísimo” cuando España todavía no estaba preparada. Nadal acusó al anterior ejecutivo socialista de querer liderar la implementación de las renovables a toda costa en Europa y que, por tanto, “los anuncios medioambientales cuestan mucho dinero a los bolsillos”.Nadal dijo que la política energética del gobierno del cual él forma parte es que no suba el coste de la electricidad y, en cuanto al menor coste de la electricidad en Euskadi, argumentó que prácticamente no cuentan con líneas de alta tensión ya que históricamente han apostado por redes de media tensión.