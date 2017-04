Gas Natural Fenosa estudiará "con todo el interés" la próxima subasta de renovables en España

Etiquetas

Fainé insiste en dialogar "buenas soluciones para todos" en el proceso soberanista

El consejero delegado de Gas Natural Fenosa, Rafael Villaseca, ha afirmado este jueves que estudiarán "con todo el interés" la próxima subasta de energías renovables en España, ya que tienen muchos proyectos que deben ver si encajan con la propuesta del Gobierno central, incluyendo más eólica en Galicia.

En la rueda de prensa previa a la junta anual de accionistas, ha insistido en que la estructura actual de costes y subvenciones de las renovables en España "trastoca el mercado eléctrico", por lo que debe abordarse cómo hacer que el mercado funcione mejor, más racionalmente, y considera que es una buena ocasión de empezar a plantearlo.

Ha sido más pesimista respecto a la energía nuclear, por la contestación social por razones medioambientales y porque, con su fiscalidad en España, "no es rentable pensar en inversiones para prolongar la vida de las centrales".

También ha lamentado que diferentes comunidades autónomas añadan costes a la tarifa eléctrica, porque genera una situación "confusa, complicada y que necesita de un ordenamiento" ya que perjudica a las decisiones de inversión por la impredictibilidad.

"Uno pone el precio y otros ponen los costes. Si hay que poner costes, se debe liberalizar el precio de venta o tenerlo en cuenta a la hora de poner el precio del mercado regulado", y ha reconocido que su comercializadora del mercado regulado está en pérdidas y no es el primer año.

El Tribunal Supremo admitió a trámite en marzo un recurso contencioso administrativo de Gas Natural Fenosa contra la orden ministerial de enero en que se recoge una refacturación a los consumidores de electricidad de cuatro comunidades --Castilla-La Mancha, Catalunya, La Rioja y Comunidad Valenciana-- como suplemento territorial para costear los distintos tributos específicos de sus autonomías en el ejercicio 2013.

Al preguntársele por la intención de vender el negocio de Gas Natural Fenosa en Italia, Villaseca ha respondido que lo tienen en estudio y después tomarán "la decisión oportuna, que aún no se ha tomado".

El presidente de la compañía, Isidre Fainé, ha sido preguntado por política española: sobre la corrupción ha confiado en la democracia y los buenos políticos, y sobre el proceso independentista ha insistido en que "la negociación y el diálogo es la base para llegar a buenas soluciones para todos; en algún momento u otro ese diálogo estará".

ESTRENO COMO PRESIDENTE

La junta de accionistas de este jueves es la primera de Fainé como presidente de Gas Natural Fenosa, cargo que no tenía pensado ocupar --ha dicho-- pero que, tras pedírsele, prevé desempeñar con el máximo compromiso, ya que jubilarse no entra en sus planes: "Mientras Dios me dé facultades fisicas y mentales, no tengo por qué pensar en otra cosa porque mi vida es de servicio hasta el final de mi vida".

Tanto en la rueda de prensa como en la junta de accionistas, se ha mostrado muy satisfecho con el trabajo de los últimos años del consejero delegado, Rafael Villaseca: "Espero seguir contando con su inestimable colaboración", y ha descartado cambios en los órganos de gobierno tras los acometidos por la incorporación al accionariado del fondo GIP.

Fainé y Villaseca han querido empezar su intervención en la rueda de prensa y en la junta recordando al presidente de Honor recién fallecido, Salvador Gabarró, del que Fainé ha destacado su calidad humana y que "fue el alma del espectacular crecimiento" de la compañía en los últimos 13 años, a lo que se ha sumado Villaseca, que ha hecho referencia a su gran talla personal y profesional.