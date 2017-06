EL MINISTRO DE ENERGÍA DESCARTA “UNA SUBIDA ESPECTACULAR DE LOS PRECIOS” DE LA ELECTRICIDAD ESTE VERANO

Etiquetas

El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, que asistió como invitado hoy en el ‘Fórum Europa. Tribuna Catalunya' descartó “una subida espectacular de los precios” de la electricidad este verano porque, a diferencia del pasado invierno, que era un “problema global”, ahora lo que hay es un problema “específico de España” por la falta de agua.“Estamos ya en puntas de consumo porque hace mucho calor y se está utilizando el aire acodicionado y aún así el mercado está en precios históricamente razonables, del orden de 50 euro por megavatio”, dijo Nadal. El ministro defendió que “el mercado está reaccionando bien” y que “no es una situación como la que teníamos en invierno porque entonces faltaba gas y todos los países del mundo compraban gas; mientras que ahora estamos en una situación mucho más relajada de los mercados de hidrocarburos a pesar de que no hay agua”.Nadal admitió que “si hubiese agua tendríamos unos precios mejores, similares a los que tuvimos en 2016”, pero defendió que “estamos en precios similares a los de 2015” y, a pesar de que “puede haber alguna tensión”, no cree que "deba crearse ningún alarmismo de que va a haber una subida espectacular de los precios”. En el citado encuentro informativo organizado en Barcelona por Nueva Economía Fórum, Nadal volvió a reiterar la “preocupación” que tienen desde el Ministerio de Energía por el intento de algunos fondos de inversión en energías renovables de “captar a ahorradores minoristas, personas que no son especializadas en el conocimiento del sector eléctrico diciéndoles que es una rentabilidad fija y garantizada a largo plazo”. El ministro explicó que este tipo de inversión supone “participar en una empresa que tiene una rentabilidad variable en función del mercado y en función de la regulación y, por tanto, no es un bono de renta fija”.“No se puede decir que a través del sistema eléctrico existe una rentabilidad a muy largo plazo garantizada y fija, porque eso no es así”, apuntilló.