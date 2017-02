Maíllo (IU) defiende la remunicipalización de la gestión del agua, "más eficaz y más rentable para los pueblos"

Etiquetas

El coordinador general y portavoz parlamentario de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha defendido este jueves la recuperación de la gestión directa del agua por parte de los ayuntamientos, una medida que no sólo demuestra otra forma de gobernar "sino que es más eficaz y rentable para los pueblos".

Así lo ha puesto de relieve en Vilches (Jaén) después de reunirse con su alcalde, Bartolomé Guijo, para conocer el proceso de remunicipalización en el citado servicio iniciado por el gobierno local de Izquierda Unida en este Consistorio, una decisión que ha apoyado y celebrado.

Maíllo ha incidido en que "recuperar el servicio del agua para el Ayuntamiento que es recuperarlo para el pueblo" y ha manifestado su respaldo "porque es posible la gestión directa" desde unos consistorios que "han sufrido las privatizaciones de unos servicios, que lejos de mejorar sus gestión han empeorado y han encarecido los precios de un derecho humano como es el del agua".

"Por tanto, celebramos esa medida y creo que demostramos a través de los 80 gobiernos de IU en toda Andalucía que no sólo se puede gobernar de otra manera, sino que es más eficaz y es más rentable para los pueblos", ha asegurado no sin apuntar que supone no estar sometido "a arbitraje privado".

El coordinador general ha enlazado la situación del servicio del agua con la de la energía eléctrica y ello después de que "afortunadamente" la Fiscalía haya aceptado la denuncia de IU para que investigue el precio abusivo de las eléctricas y la estafa de la factura de luz en las olas de frío".

"Abordábamos la necesidad de recuperar un derecho humano, como la luz precisamente también hacerla público para que pueda establecerse mínimos vitales, y hacerlo como hoy en Vilches con el agua", ha subrayado Maíllo, para el que este municipio jiennense es también "un buen ejemplo" de la moción planteada en el Parlamento.

Según ha añadido, se trata de "la propuesta que se aprobó para que se eviten los cánones discrecionales que se establecen, que son adelanto de dinero en préstamos que hipotecan las gestiones de los ayuntamientos y blindar que no se pueda cortar el agua a la gente porque no haya pagado por falta de recursos".

Junto a ello, ha reivindicado que tanto el agua como la luz "son derechos humanos" y no "objeto de consumo y especulativo", algo que "se demuestra empezando por una recuperación a través de los ayuntamientos de la gestión directa para que la reversión del servicio del agua y los beneficios repercutan en los propios pueblos".

También ha aludido, como han hecho en el caso de la electricidad, a "la capacidad que tienen los gobiernos para intervenir en los precios de la luz", algo que "se puede hacer con un decreto o con una medida dispositiva de ley de urgencia en el Congreso".

Y al margen de esta "medida a corto plazo", ha subrayado la necesidad de abrir el debate sobre el carácter público de las eléctricas "para evitar lo que se está produciendo ahora", sobre lo que ha ofrecido "un ejemplo muy gráfico" con el que "nos escandalizaríamos".

"Si vamos a un bar y por tomar un café a las siete de la mañana nos cuesta 50 céntimos y, sin embargo, si lo tomamos a las doce nos pusieran dos euros, se la montaríamos al dueño del bar. Eso es lo que está ocurriendo con la luz y es lo que no lo podemos permitir e Izquierda Unida no lo va a permitir", ha afirmado.