Maíllo llama a "sentar en el banquillo a los responsables de la estafa" de la subida de la luz

El coordinador general y portavoz parlamentario de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha valorado este miércoles que la Fiscalía haya "asumido" la denuncia que IU presentó el pasado mes de enero contra las empresas eléctricas por los "abusos" tarifarios de la luz a cuenta de la subida de precios durante la ola de frío que entonces azotaba al país, y ha remarcado que "los responsables de esta estafa tienen que sentarse en el banquillo".

Así lo ha manifestado en declaraciones a los periodistas en el Parlamento andaluz tras saberse que la Fiscalía Superior de Andalucía investigará la referida denuncia de IU, de modo que el Ministerio Público "ha iniciado diligencias de investigación" al respecto, según ha abundado Maíllo.

El líder de IU en Andalucía ha querido "agradecer" que ya el día 23 de enero, tres días después de la presentación de la denuncia, la Fiscalía "asumía" la misma, y además ha recordado que el mismo día de su interposición la Fiscalía del Tribunal Supremo "inició diligencias por propia iniciativa".

Maíllo ha recordado que la denuncia "establecía una más que sospecha y constatación de que coincidía la ola de frío y la mayor demanda de luz con una subida espectacular en los costes de la subasta, y eso incidía en lo que sospechamos, que hay una bajada de producción del ciclo combinado y eso provocaba la subida de los precios de la subasta coincidiendo con la mayor demanda".

El portavoz parlamentario de IULV-CA ha cargado contra el actual "modelo de luz", ya que en España "no levantamos cabeza desde que se privatizó la luz y se convirtió en un objeto de especulación", y ha criticado también el recurso a "una subasta permanente" cuando la electricidad "debe ser un derecho humano".

En esa línea, ha insistido en defender que las compañías eléctricas "tienen que ser estatales", y "el Estado tiene que establecer un blindaje de un derecho humano que tiene que tener un mínimo de garantía vital para las familias".

Ha aseverado también que "no podemos permitir que quienes estafan a las familias con el modelo especulativo se sigan llenando los bolsillos de beneficios absolutamente escandalosos", y por ello ha animado a "abrir el nuevo modelo de electricidad, y de las energías", porque "no puede haber Estados soberanos si no detentan su dominio sobre las energías", según ha opinado.

Maíllo ha llamado a abordar con este trabajo "lo que tenemos que tener claro", que es que "los responsables de esta estafa tienen que sentarse en el banquillo", que es a lo que, según ha explicado, aspira IU con esta denuncia y la investigación posterior, que la federación de izquierdas confía en que "llegue a buen puerto".

Igualmente, IU pide "abrir el debate en el que se elimine la especulación de la luz en virtud del consumo y se elimine el modelo de privatización que solo nos ha llevado a la ruina en el ámbito de la energía", según ha concluido Maíllo.