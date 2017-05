NADAL ACUSA A ENEL DE ACTUAR “A COSTA DE LOS CONSUMIDORES Y TRABAJADORES ESPAÑOLES”

Etiquetas

El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, acusó este martes a Enel, empresa pública italiana propietaria de Endesa, de actuar “a costa de los consumidores y trabajadores españoles” y recordó que fue el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero el que favoreció que esta empresa italiana adquiriera Endesa.Así se expresó Nadal en la Cámara Alta al ser preguntado por el senador del PSOE Graciliano Palomo por la decisión de Enel de cerrar las centrales térmicas de carbón de Endesa en Andorrra (Teruel) y Compostilla (León) en 2020.Según el titular de Energía, “al ser una empresa pública italiana no le importa para hacer política de empleo en Italia generar desempleo en España”, así como que “para hacer política medioambiental en Italia no le importa generar pérdida de competitividad en España”.En cuanto al carbón, defendió que el PP es el único grupo político que aboga por que este tipo de energía siga estando en el 'mix' energético español a partir del año 2020 y acusó al PSOE de no definirse en esta materia.Asimismo, acusó al principal partido de la oposición de no quererle prestar su apoyo para aprobar una ley que establezca cuando se puede cerrar o no una central de generación eléctrica, así como las condiciones para hacerlo.Por último, aseguró que “vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano” para intentar evitar el cierre de esas dos centrales térmicas de Endesa.Por su parte, Palomo tachó el anuncio de Enel de “algo ilegal e inaceptable” y responsabilizó al gobierno del PP por su “política cruel de castigo a la minería española”.