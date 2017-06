NADAL RECHAZA BAJAR IMPUESTOS A LAS NUCLEARES

Etiquetas

El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, rechazó este jueves que el Gobierno pueda aprobar una rebaja de los impuestos aplicados a las centrales nucleares, tal y como demandan las compañías eléctricas.“Tengo la sensación de que son más rentables de lo que están diciendo”, afirmó Nadal en un acto informativo organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), donde añadió que “su obligación es decir que pierden, a ver si podemos bajar los impuestos”.A este respecto, aseguró que lo que prevalecerá será “el interés general y no la presión de nadie”. “El mix energético tiene que fijarlo la política pública y a partir de ahí que las empresas fijen sus estrategias”, advirtió.En esta línea, afirmó que “no es sensato que pensemos que las centrales de producción pueden quedar a la pura discreción de decisiones empresariales”, por lo que mostró su interés en elaborar algún tipo de normativa con rango de ley para que el Gobierno pueda intervenir en esta materia, algo para lo que pide el apoyo de otros grupos políticos.En todo caso, explicó que si no obtiene el respaldo parlamentario para aprobar una ley de este tipo y “tenemos que hacer las cosas sin rango de ley, las haremos en todo caso”.Por último, defendió que “la energía no es un bien normal dentro de la economía de mercado, ya que es un bien esencial, un producto de primera necesidad básico para la competitividad del país”.