EL FORO NUCLEAR VE “SENSATO” REDUCIR EL PLAZO PARA SOLICITAR LA AMPLIACIÓN DE LA VIDA ÚTIL DE LAS CENTRALES

- Tacha de “barbaridad” que el sector destine a tasas e impuestos entre el 40 y el 50% de sus ingresos. El presidente del Foro Nuclear, Ignacio Araluce, considera “sensato” que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) haya aceptado reducir el plazo de tres años fijado hasta ahora para solicitar la autorización para ampliar la vida útil de las centrales y descartó que dicha decisión pueda suponer problemas técnicos.Así se expresó Araluce durante la presentación del informe ‘Resultados nucleares de 2016 y perspectivas de futuro’, donde tachó de “barbaridad” que el sector destine entre el 40 y el 50% de sus ingresos al pago de tasas e impuestos.“Nos tenemos que sentar todos para que se llegue a un acuerdo para hacer viable la producción nuclear en el futuro”, advirtió el presidente del lobby nuclear, quien alertó sobre las consecuencias que tendría para el sistema eléctrico español la no ampliación de la vida útil más allá de los 40 años.En cuanto a la reducción del plazo para solicitar la renovación, medida que afecta especialmente a Almaraz y Vandellós, centrales que deberían haber pedido este permiso de manera inmediata, defendió que antes de hacerlo “hay que tener clarificado el marco legal en que nos vamos a mover”.A este respecto, explicó que algunos de los aspectos que se deben aclarar son la definición del mix energético español en los próximos años, además del marco fiscal y del sistema retributivo de la producción eléctrica.En referencia al mix energético, advirtió de que si no se prolonga la vida útil de las nucleares, sería necesario triplicar antes de 2030 la potencia renovable instalada en España. “Confieso que tengo la imposibilidad de comprender cómo se podría hacer en tan breve espacio de tiempo”, sentenció.En esta línea, defendió que “no hay ninguna incompatibilidad” entre el mantenimiento de la energía nuclear y la implantación de las renovables, ya que ambas no producen emisiones de CO2.“No vemos posible la desaparición para el año 2030 de la energía nuclear”, afirmó Araluce, quien añadió que “es un sector vivo” y rechazó que se trate de “una tecnología añeja”.Asimismo, apuntó que la energía nuclear destaca por su alta fiabilidad en la generación de energía eléctrica y como ejemplo señaló que durante 2016 solo el 0,5% del tiempo previsto de operación de las plantas no se cumplió por problemas de indisponibilidad no programados. Ese año, las nucleares produjeron el 21,39% de la electricidad generada en España.“La energía eléctrica de alta fiabilidad es absolutamente necesaria en un mix energético”, prosiguió Araluce, quien sostuvo que “es un elemento muy a tener en cuenta”.Preguntado por los casos concretos de Almaraz, cuya vida útil concluye en 2020, y de Santa María de Garoña, que está pendiente de la resolución del Gobierno sobre su reapertura, aseguró que ambas “gozan de una salud técnica excelente”.