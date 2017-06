Nadal lamenta que PSOE y Ciudadanos no colaboren para impulsar una ley que ordene la política energética

Etiquetas

El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha lamentado este viernes que PSOE y Ciudadanos no quieran "colaborar" con el Gobierno para elaborar una norma con rango de ley que sirva para ordenar la política energética y la generación de electricidad. Se trataría de una legislación que serviría para decidir en el caso de que se necesite cerrar centrales generadoras.

Nadal ha hecho este reproche en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, al ser preguntado por si había algún tipo de novedad en relación a un decreto para prolongar la vida útil de centrales térmicas de carbón. No obstante, tras criticar que PSOE y Ciudadanos no quieran esa norma con rango de ley, Nadal ha dicho que el Gobierno no va a quedarse parado en una materia "tan importante" y que actuará en el ámbito reglamentario.

Al ministro le parece necesaria una norma ante un escenario en el que crece el producto interior bruto (PIB), pero no crece tanto el consumo eléctrico, al tiempo que hay que impulsar la generación de energía con técnicas limpias y limitar las emisiones de CO2, en función de los compromisos internacionales que tiene España.

De esta forma, es posible que se plantee la necesidad de cerrar alguna central. Pero Nadal es partidario de hacer ese cierre de forma "ordenada" y de no dejar la decisión exclusivamente en manos de las empresas.

En ese sentido, ha explicado que el precio puede ser también un aspecto a tener en cuenta. "Las centrales de carbón ayudaron muchísimo a contener el precio cuando tuvimos las subidas fuertes del precio de la electricidad en enero", ha apuntado Nadal.

Es el Parlamento y el Gobierno los que han de decidir cómo tiene que ser el 'mix energético' nacional en función de los intereses generales del país, para que luego las empresas se adapten, ha señalado Nadal.

"Por eso he querido hablar con las diferentes fuerzas políticas y plantearles un cambio normativo de rango de ley para ordenar esto y que, en caso de que se necesite cerrar centrales, se haga de manera ordenada y teniendo en cuenta todos los objetivos de la política energética del país, que no sólo es la seguridad de suministro, sino necesidades económicas, medioambientales, territoriales.. ; pero he hablado con el Grupo Socialista y me ha dicho que no tienen interés en una norma de este estilo", ha relatado Nadal.

A Ciudadanos "tampoco les gusta esta idea", ha añadido el ministro de Energía, que sí considera necesario hacer un desarrollo normativo "amplio" sobre la política energética del país. "Sí podemos hacer una regulación con rango reglamentario; es necesario porque no puede ser que la situación esté sin regular", ha explicado un Nadal que ha reconocido que no entiende por qué PSOE y Ciudadanos "no quieren colaborar" con el Gobierno en esta materia.