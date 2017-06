Nadal dice que la factura de luz sería un tercio más barata con un desarrollo "pausado" de renovables

Etiquetas

El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha asegurado que la factura de electricidad sería un tercio más barata si la instalación de las renovables en España se hubiese hecho de forma "más pausada".

En concreto, ha indicado que si los 30.000 megavatios (MW) instalados en España de energía renovable se hubieran implantado "de manera más pausada, con menos impulso político, con menos deseo y más realismo", en vez de "siete mil millones de euros en primas que pagamos todos los años por 25 años, estaríamos pagando como mucho 300 o 400 y tendríamos una factura de la luz un tercio más barata de lo que ahora mismo estamos pagando".

La factura eléctrica sufraga cada año unos costes totales superiores a los 30.000 millones de euros, de los que alrededor de 17.000 millones corresponden a costes regulados, entre los que se incluyen los incentivos a las renovables, mientras que el resto procede del coste de la energía en el mercado mayorista.

El ministro ha criticado además que, "en la transición energética" que vive España, "muchas veces se pone por delante la ideología o los buenos deseos", cuando hay que "trabajar sobre realidades y costes".

Nadal se ha referido en estos términos en la V edición del Foro empresarial de Gipuzkoa, organizado por Laboral Kutxa, El Diario Vasco y la auditoría Ernst & Young (EY) en la Cámara de Gipuzkoa donostiarra, al que han asistido, entre otros, la consejera vasca de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, el de Turismo, Comercio y Consumo, Alfredo Retortillo, el diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, el alcalde donostiarra, Eneko Goia, entre otros.

El ministro ha destacado el incremento de la capacidad exportadora de España en los últimos años, que va "cada día a más", especialmente en "bienes de equipo, química, automóvil y sector agroalimentario (solo un 20% producto fresco)", lo que constituye "la base" de la "prosperidad" del país. "Si no entendemos esto haremos incorrectamente la política económica", ha opinado.

Además, ha incidido en la mejora de la competitividad y ha instado a que el debate de política en España "se centre más en esto", en vez de hablar solo de que "el problema es de reparto". Por otro lado, ha reflexionado sobre la "revolución energética-climática y la digital". Respecto a la primera, ha indicado que afrontamos una "transición energética" hacia una energía más limpia, un cambio "costoso", que hay que hacer "con extremo cuidado".

FOTOVOLTAICA.

Nadal ha abogado por "minimizar" las primas renovables y tomar decisiones "en los tiempos adecuados", siendo "muy realista con cómo va a funcionar la tecnología". Nadal ha criticado que el "haber metido tanta energía fotovoltaica" en España con "una tecnología inmadura y a un precio muy caro" ha supuesto "una factura del orden de dos a tres mil millones de euros todos los años", como consecuencia de "precipitarse", en vez de "esperar a que la tecnología se desarrollase adecuadamente bien".

El ministro ha insistido en que "si vas muy por detrás no estás en el cambio tecnológico, pero si vas excesivamente por delante, y te puede más el deseo que la realidad, cometes errores y unos sobrecostes tremendos en el sistema" y ha destacado que la política energética requiere "consensos políticos" y "mucha visión", porque las decisiones se tienen que basar en "realidades y sobre visiones parciales que tratan de construir y aportar" y no utilizar esta cuestión "demagógicamente o políticamente para desgastar al otro".

Nadal ha subrayado que el Gobierno central tiene que asumir su "parte de compromiso" en la lucha contra el cambio climático, en lo referente al denominado 'Paquete de Invierno' de la nueva normativa europea sobre energías renovables.

"Nuestra estrategia pasa por aportar como hemos hecho antes", ha afirmado, para, a continuación, recordar que España tiene un objetivo de alcanzar el 20% de energías renovables para 2020 y "hay que fijar" el de 2030, teniendo en cuenta de que España es "una isla energética". Al respecto ha apostado por hacer una "ligazón" entre objetivos medioambientales y el nivel de interconexión energética y ha reivindicado "un consenso" sobre esta cuestión entre las fuerzas políticas.

En lo que respecta a la producción energética ha considerado que España no dispone de un avance tecnológico "lo suficientemente maduro" como para "prescindir de alguna tecnología" en el sistema energético y así "todavía hay que dar respaldo" a las energías renovables, lo que "cuesta mucho dinero". Por eso ha incidido en que la transición "hay que hacerla con cuidado y al menor coste posible".

A su juicio, es "difícil" prescindir de gas y carbón, puesto que, por ejemplo, este último "ofrece un seguro "hoy por hoy es difícil prescindir del carbón, nos da un seguro para la utilización de la energía térmica".

"Por eso es bueno que vayamos con esa idea constructiva al debate político", ha subrayado, para señalar, a continuación, que "el 90% de las propuestas" que recibe de política energética no consisten en "disminuir los costes del sistema y mejorar la competitividad", ni tampoco en "hacer más óptima a menor coste esta transición", sino que pasan por el "no me cobres a mí esos costes, rebájamelos y dáselos a otros".

De este modo, ha criticado que "muchas" propuestas sobre autoconsumo no son eficientes, como, a su juicio, tampoco lo es que cada uno pueda definir su potencia todos los meses. "Yo no pago cuando no consumo pero lo que no pago yo lo paga otro", ha apuntado. En definitiva, ha opinado que "no son constructivas", sino "juegos de suma cero", lo cual "no es una manera de hacer política energética", porque ésta tiene que hacer que "todo el sistema en su conjunto cueste menos".

REFORMA LÍNEAS DISTRIBUCIÓN

Preguntado por los asistentes al coloquio sobre la reforma de los peajes en las líneas de distribución de tensión entre 30 y 36 kw, contemplada en el acuerdo presupuestario alcanzado entre PP y PNV para la aprobación de los Presupuestos generales del Estado de este año, Nadal ha indicado que está pactado que "no le cuesta un euro al resto de consumidores", por lo que cual deberá aparecer una partida presupuestaria "en el presupuesto de 2018".

A ello ha añadido que existe la "dificultad" de que Europa lo valide como no ayuda de Estado. "Hay celos competenciales que complican la cuestión y que me gustaría que se resolviesen", ha incidido.

LEMONIZ Y GAROÑA

Por otra parte, cuestionado sobre los terrenos de la central nuclear de Lemoniz y la de Garoña, ha apuntado que esta semana ser reunirán los Ministerios de Energía y Medio Ambiente para abordar la "desafectación" de las tierras de la primera, que "debería ir razonablemente rápido". "A base de perseguir judicialmente a los funcionarios de Medio Ambiente, pues se lo piensan todo mucho, luego queremos rapidez pero es que todo se lleva a la Fiscalía y muchas veces quedan sobreseíadas las causas, pero muchas veces quedan años y años para que al final se archiven", ha reflexionado.

"En eso hay que tener sensatez, porque sino se atascan expedientes que es lo que está pasando", ha añadido. Sobre Garoña ha indicado que el Gobierno central "no ha tomado ninguna decisión" y hay "tiempo hasta julio". Además, ha opinado que, "desde el punto de vista del conjunto del sistema energético Garoña no es tan importante", aunque si desapareciera el parque nuclear en el país "la subida del precio energético sería del 25%".

Por otra parte, en lo que respeta a la Agenda Digital ha subrayado la necesidad de contar con redes de alta conexión, algo en lo que España "no está nada mal; así como por "potenciar" y hacer "emerger" la industria digital, por "interpretar y definir las nuevas categorías digitales en los derechos fundamentales" y por lograr "el cierre de la brecha digital".