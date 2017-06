Nadal, a favor de una regulación para garantizar un 'mix' que ayude a los objetivos de Bruselas

Etiquetas

Aunque afirma que el PSOE "hoy por hoy no está en esto"

El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, se ha mostrado a favor de establecer una regulación que permita mejorar la gobernanza energética, con el fin de garantizar un 'mix' energético que ayude a alcanzar los objetivos medioambientales de Bruselas, aunque ha subrayado que ahora es difícil ya que no cuenta con el respaldo de otros grupos políticos.

En declaraciones a la prensa tras participar en la jornada 'Organismos reguladores de los mercados y su gobernanza' organizado por Enerclub, Nadal afirmó que le gustaría hacer "algún tipo de regulación" a este respecto en el Parlamento, aunque señaló que al resto de fuerzas políticas del Congreso a las que se les ha planteado, "especialmente al grupo socialista, hoy por hoy no están en esto".

No obstante, el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital mostró su intención de avanzar en este camino, que supondría poder intervenir en el mercado liberalizado de generación eléctrica y tener voz en en el cierre de centrales, "en la medida de lo posible" por el ámbito reglamentario.

Respecto a la central nuclear de Santa María de Garoña, indicó que todavía no se ha abierto el plazo de alegaciones y que "aún queda tiempo para decidir" sobre su futuro y afirmó desconocer si Iberdrola tiene pensado vender su negocio nuclear. "Veo muchas noticias todos los días. La compañía no me ha dicho nada al respecto y cada uno hace con sus áreas de negocio lo que mejor piensa", dijo.

Aún así, Nadal subrayó que el 'mix' energético "lo define la política energética, y a partir de ahí las empresas toman sus decisiones". "Si se decide que haya energía nuclear en España por parte de la política energética y es una decisión del Gobierno y del Parlamento, evidentemente tendrá que haber energía nuclear en España", destacó.