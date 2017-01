LA OPOSICIÓN PIDE EXPLICACIONES AL GOBIERNO POR LA ESCALADA DE LOS PRECIOS DE LA ENERGÍA

Etiquetas

La oposición al completo reclamó este jueves al Gobierno que explique y adopte las medidas necesarias para hacer frente a la importante escalada de los precios del recibo energético de las familias españolas.Así lo pidieron todos los grupos de la Cámara Baja durante la Diputación Permanente que tiene lugar hoy en el Congreso de los Diputados y que debate, entre otros temas, la solicitud de comparecencia del ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal.Los diputados se vieron sorprendidos porque, minutos antes de comenzar este debate, el propio ministro envió una solicitud de comparecencia a petición propia.En su intervención, Pilar Lucio (PSOE) pidió que “el ministro haga de ministro y no de comentar lo que ocurre en el mercado”. En este punto, criticó que Nadal diga que el recibo podría subir unos 100 euros anuales “y no explicar inmediatamente qué va a hacer para remediarlo”.En su opinión, la reforma energética emprendida por el Gobierno “no atacó el problema de fondo del sistema y los precios siguen sin reflejar lo que cuesta producir la energía”. Por ello, reclamó “caminar hacia un pacto de Estado por la energía y explicar cuáles son las actuaciones necesarias para una reforma estructural del mercado eléctrico".Desde el PP, Guillermo Mariscal reconoció que es “evidente” que la principal “preocupación y ocupación” del Gobierno es la subida de los precios de la energía, pero “mientras unos estaban en la manifa o haciendo vídeos en Youtube, otros nos sentábamos para mejorar el bono social que afecta a los más vulnerables”.Además, Mariscal dijo que no se puede olvidar que los precios están afectados por el precio del petróleo, la ola de frío y la parada de hasta siete centrales nucleares en Francia y eso hace que suba el precio.Por parte del PNV, el diputado Aitor Esteban reconoció que “escuece” leer las declaraciones efectuadas ayer por el ministro cuando apuntó que si continúan las actuales condiciones, el recibo de la luz para los ciudadanos podría subir unos 100 euros al año.“Da la sensación de que este tema, como muchos otros, se va improvisando”, aseveró Esteban, quien admitió sentirse “muy preocupado” por que el Gobierno diga “que no tiene nada que hacer y que dependemos del sol y el viento”, apuntó.