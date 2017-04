Del Olmo anima a las eléctricas a que inviertan en la central

Etiquetas

La consejera de Hacienda de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha animado a las empresas eléctricas socias de la central de Santa María de Garoña (Burgos) a que "estudien muy bien los números y, sobre todo, que inviertan en Garoña".

Del Olmo ha reconocido que la Junta quiere "evidentemente" que continúe la actividad en la instalación nuclear pues "es una fuente de producción de energía eléctrica, y además barata, pero, lo más importante, es que genera 1.000 empleos en la zona".

Por este motivo, en su visita a Salamanca para participar en la inauguración del evento Startup Olé, la consejera ha reconocido mantener reuniones tanto con el Gobierno como con las empresas titulares de las instalaciones burgalesas. "Al final, las empresas, que no son ong's, pues lo que hacen es echar números y si no les cuadras, pues", ha dejado la contestación en el aire.

Sobre si podría haber ayudas para incentivas su presencia, ha reconocido que no existen y que "no están previstas en el marco europeo". Además, ha continuado, "las eléctricas tienen una capacidad económica suficiente para poder realizar esa actividad sin ayudas".

Así pues, aunque "no hay una postura adoptada" por el Gobierno, Del Olmo ha insistido en que la decisión también depende de las empresas que son socias. Y, sobre ello, ha recordado que Iberdrola ha dicho que "no está dispuesta a invertir" y que Endesa "no lo tiene tan claro".

En el caso de que no siga adelante esta iniciativa, cuyo consejo de administración se reúne este miércoles, la consejera ha apostado por "solicitar" a estas entidades privadas un "plan alternativo" para que "contribuyan al desarrollo de esa zona". Una negativa a reabrir sus puertas "dejaría un amplio territorio sin una empresa de referencia y un problema de empleo", ha concluido.