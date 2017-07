El PSOE pide en el Congreso incluir a los electrodependientes entre los beneficiarios del bono social eléctrico

Etiquetas

El PSOE ha registrado este viernes en el Congreso una proposición no de ley por la que insta al Gobierno a poner en marcha medidas de apoyo a las familias que cuenten entre sus miembros con personas con electrodependencia por razón de salud. Entre ellas, llaman al Ejecutivo a incluir a estos pacientes dentro de los beneficiarios del bono social eléctrico.

Del mismo modo, piden que estas personas tengan la consideración de 'suministros esenciales' para que, en ningún caso, se les pueda suspender el suministro de energía y que, en caso de cortes imprevistos, tengan la máxima prioridad para su restablecimiento. Además, proponen instalar en sus domicilios, de manera gratuita, un sistema de alimentación ininterrumpida para que, en caso de cortes de electricidad, puedan contar con unas horas de servicio.

"Es necesario garantizar que no se pueda suspender el suministro de energía eléctrica en los casos de personas electrodependientes, pues su vida depende de ello", ha señalado la firmante de esta iniciativa, la diputada Marisol Pérez Domínguez, quien ha recordado que en España hay "miles de personas con electrodependencia por razón de salud, que dependen de una máquina conectada a la red eléctrica que los mantiene con vida".

FACTURAS QUE TRIPLICAN LAS HABITUALES

"Esta especial vulnerabilidad ha llevado a algunos países a reconocer determinados derechos a los pacientes electrodependientes. En España no existen ayudas para estas personas, a pesar del elevado precio de la electricidad y los fuertes incrementos producidos en los últimos años", ha denunciado la socialista. En este sentido, ha señalado que son las familias de los pacientes quienes deben hacer frente a unas facturas eléctricas "que llegan a triplicar el importe de un consumo habitual".

La proposición no de ley también incluye entre sus peticiones que las ambulancias de transporte no urgente que se utilizan para trasladar a los pacientes con esta dependencia tengan habilitados los enchufes, y que los tratados de estos pacientes tengan la máxima prioridad, evitando que los tiempos de espera durante los cuales no pueden acceder a energía eléctrica puedan poner en peligro sus vidas.