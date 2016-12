LA CNMC RESPALDA QUE EL GOBIERNO CONGELE LOS PEAJES DE ACCESO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Etiquetas

- Pide al Gobierno que resuelva “con urgencia” las competencias en la determinación de los peajes. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) emitió este jueves un informe sobre la Orden del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital por la que se fijan los peajes de acceso de energía eléctrica y de gas para 2017, es decir, sobre las cantidades que deberán satisfacer los consumidores para cubrir los costes regulados del sistema.Según informó la CNMC en un comunicado, por lo que se refiere al sector eléctrico, el informe de Competencia considera que los ingresos regulados previstos para 2017 son “suficientes” para cubrir los costes y, en consecuencia, se mantienen congelados los peajes. En todo caso, explica que no ha sido posible valorar los ingresos por peajes de acceso a consumidores y generadores, ya que en la memoria que acompaña a la orden no se aporta la información necesaria.Por otra parte, la CNMC considera “inadecuado” el mecanismo de financiación con cargo a los Presupuestos Generales del Estado del 50% del coste de las instalaciones de producción renovable ubicadas en el territorio insular. De forma “coherente”, agrega, “tampoco se deberían llevar a cabo las regularizaciones propuestas para incluir dichos costes en el cálculo realizado para los años 2015 y 2016”. En cuanto a los peajes y retribuciones en el sector gasista, la CNMC considera que la previsión de crecimiento de la demanda planteada por el Ministerio para 2017 “podría no alcanzarse” en su totalidad y por ello existe un “riesgo de desviaciones” de los ingresos que podrían provocar déficit, lo que haría necesario revisar los peajes y cánones aplicables en 2017. CAMBIOS “URGENTES”Por otra parte, se pide al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital que apruebe de forma “urgente” las modificaciones legislativas necesarias para adecuar las competencias de la CNMC con las que tienen el resto de reguladores europeos de acuerdo con la normativa comunitaria.En este sentido, recordó que el 29 de septiembre de 2016 la Comisión Europea remitió al Gobierno un dictamen motivado en el que le instaba a cumplir plenamente las disposiciones del tercer paquete energético, dándole un plazo de dos meses para que modificara la normativa española y devolviera las competencias a la CNMC.La Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (julio de 2009) sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, establece entre las funciones reconocidas a los reguladores, la de fijar o aprobar, de acuerdo con criterios transparentes, los peajes de transporte y distribución o las metodologías para su cálculo, recordó Competencia.Sin embargo, indicó el organismo, la Ley de Metrología que modificó la Ley del Sector Eléctrico para atribuir de forma expresa al Gobierno –y no la CNMC- la competencia para establecer la estructura y condiciones de aplicación de los peajes de acceso a las redes.En línea con lo anterior, el nuevo paquete de medidas regulatorias aprobado por la Comisión Europea el 30 de noviembre de 2016 aclara de forma específica la asignación a las autoridades regulatorias nacionales de la función de establecer las tarifas y sus metodologías. En este mismo sentido se ha pronunciado el recientemente aprobado Reglamento de la UE por el que se establece la armonización de las estructuras tarifarias de transporte en gas, cuya publicación se espera en el primer trimestre de 2017, según la CNMC.