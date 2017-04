ENDESA SOSTIENE QUE ES NECESARIO ALARGAR LA VIDA DE LAS NUCLEARES PARA PODER 'DESCARBONIZAR' LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

Etiquetas

El consejero delegado de Endesa, José Bogas, advirtió este miércoles de que es “necesario el alargamiento de la utilización de las centrales nucleares” para que España pueda llevar a cabo la transición energética hacia la 'descarbonización' total de la economía en 2050.Así se expresó Bogas en su discurso en la Junta de Accionistas de la eléctrica, donde pidió un pacto de Estado por la energía que evite decisiones cortoplacistas y establezca un plan de transición hacia un sistema 'descarbonizado' en condiciones de seguridad energética y competitividad económica.“Esta travesía va a durar más de 30 años”, indicó Bogas, quien añadió que “exigirá un enorme esfuerzo inversor” para incorporar 30.000 megavatios de renovables antes de 2030 y 70.000 antes de 2050.En esta línea, defendió que “para no poner en riesgo el objetivo final ni el abastecimiento durante ese largo camino, es imprescindible aprovechar todos los recursos que actualmente poseemos”.En cuanto a las nucleares, advirtió de que “anticipar innecesariamente” su cierre exigiría construir nuevas centrales de gas para no sufrir problemas de abastecimiento, lo que incrementaría las emisiones.Asimismo, alertó de que el cierre de estas instalaciones provocaría también un incremento significativo de las tarifas que afectaría a la competitividad de la economía, además de hacer aumentar la pobreza energética.En la misma línea, defendió que el cierre de las centrales térmicas debe ser gradual y acompasado con los avances tecnológicos.Por otro lado, apuntó que en el proceso de 'descarbonización' la aportación de sectores como el transporte, la industria o la electrificación es tan importante como la del sector eléctrico. De hecho, denunció que el transporte aporta el 24% de las emisiones, frente al 19% de la generación de electricidad.Además, pidió un plan nacional de eficiencia energética e impulsar el despliegue de redes eléctricas inteligentes.“No puede haber debate sobre la necesidad de 'descarbonizar' pero sí sobre las medidas a adoptar en el corto plazo para no poner en peligro la obtención de los objetivos de largo plazo", concluyó.