GARZÓN PIDE VALORAR LA NACIONALIZACIÓN DE LAS ELÉCTRICAS PARA IMPEDIR LA POBREZA ENERGÉTICA

El coordinador general de Izquierda Unida, Alberto Garzón, pidió este jueves una reforma en profundidad del modelo energético valorando todas las opciones posibles incluida la nacionalización de las empresas eléctricas para evitar que quienes no pueden pagar la luz vean incluso vulnerados sus derechos humanos. Garzón se refirió así en los pasillos del Congreso de los Diputados a la escalada del precio de la electricidad, que demuestra, en su opinión, la necesidad "evidente" de una reforma del modelo. Cree que se tienen que valorar todas las opciones "incluida la nacionalización de las empresas eléctricas" porque no se puede consentir que en un país supuestamente desarrollado como es España haya niveles de pobreza energética que llegan incluso a causar la muerte de personas que no pueden pagar la luz. Sin llegar a ese extremo, precisó Garzón, hay muchos casos en los que las familias sufren "un montón de privaciones fundamentales" que implican incluso una vulneración de los derechos humanos.