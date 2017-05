La consejera de Economía se reúne el 24 de mayo con el ministro de Energía para hablar de la térmica de Andorra

Etiquetas

La consejera de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón, Marta Gastón, se reunirá el miércoles, 24 de mayo, en Madrid, con el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital de España, Álvaro Nadal, para analizar la situación de la Central Térmica de Andorra (Teruel), que podría cerrar en junio de 2020 si no recibe ayudas para adaptarse a la normativa europea.

En declaraciones a los medios de comunicación, Gastón ha anunciado que esta misma mañana el gabinete del ministro se ha puesto en contacto con el Departamento para concretar esta cita, en la que la consejera le transmitirá que "queremos que se muevan" porque "hablamos de un drama social, si la térmica no puede producir más allá del 30 de junio de 2020".

La consejera ha comentado que "el milagro de sustituir 4.000 empleos por nuevos proyectos empresariales es imposible que se produzca" de aquí a esa fecha y la central deberá cerrar, si no se produce esa inversión, "echando la persiana a la mitad de la provincia de Teruel".

Gastón ha precisado que desde que el 6 de octubre de 2015 la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia declaró como ayudas de Estado las que se querían aportar a Endesa, propietaria de la central, para ejecutar esa adaptación a la normativa europea "no supimos de nuevos movimientos" del Ejecutivo central.

Según ha expresado, el Gobierno de la nación debería acudir a Bruselas para "sortear las ayudas de Estado mediante la posibilidad de garantía de suministro" o con la calificación de reserva estratégica para la central.

En este punto, Gastón ha indicado que en enero de este año el ministro de Energía le manifestó que "creía en el carbón como un componente energético por la seguridad de suministro que aporta al país" y también abogaba por "la continuidad de la térmica".

La consejera ha esgrimido que puesto que desde entonces "no le ha dado tiempo a cambiar de opinión, le reclamamos que se mueva porque ya han pasado unos meses y los plazos hasta el 30 de junio de 2020 se van acortando".

MIX ENERGÉTICO

Gastón ha apuntado que en 2013 el Gobierno central suscribió con patronal y sindicatos el plan de carbón 2013-2018, donde se detalla que el carbón nacional debe formar parte del mix energético en un 7,5 por ciento.

Sin embargo, "no ha habido un desarrollo normativo de este plan", a pesar de que "se ha solicitado" para lograr "la continuidad de la economía turolense".

La consejera ha sostenido que su "prioridad" es prolongar la vida de la Central Térmica de Andorra "y que el carbón siga más allá del 30 de junio de 2020", al mismo tiempo que se buscan alternativas, algo que "no es fácil, ni puede lograrse de forma exprés, después de que en 30 años no se haya conseguido".

Gastón ha apuntado al respecto que "los resultados tras 30 años no son todo lo exitosos que nos gustaría" y hay "pocos proyectos que se hayan consolidado y continúen en el territorio".

POSTURA DE ENEL

La consejera también se ha referido al documento que ha publicado Radio Zaragoza en el que la empresa italiana Enel --principal accionista de Endesa-- señala que no invertirá en la central de Andorra.

Gastón ha explicado que conoce ese documento desde el jueves, 4 de mayo, respecto al que Endesa "me trasladó que en ningún caso es un acta" de la junta general de accionistas de Enel celebrada ese día en Roma, "sino que se corresponde con los borradores para las juntas de accionistas de cara a preguntas previsibles que se les pueden hacer".

Ha añadido que "cuanto dice es que si no cambian las circunstancias, la fecha del 30 de junio de 2020 prevista por una directiva sigue allí", pero "no quiere decir que en esa junta se tuviera documentalmente tomada la decisión".

Gastón se reunió el viernes pasado con el consejero delegado de Endesa, José Bogas, quien estuvo presente en esa junta de accionistas, y "dice que en ningún modo se manifestó tajantemente ese cierre", algo que "lo respalda" el hecho de que la empresa no haya solicitado al Gobierno de España la autorización que debe requerir para el cierre de la central térmica antes de anunciarlo.

Además, también debe notificarlo previamente al Gobierno autonómico, extremos que "no se han producido", ha subrayado Gastón, si bien ha agregado que "somos realistas" y todo esto no quiere decir que el cierre "que no pueda convertirse en una notificación oficial si el marco regulatorio y las circunstancias actuales no cambian", pero "esto no es ninguna novedad".

La consejera ha comentado que en la reunión con el ministro de Energía del miércoles 24 de mayo quiere "analizar la realidad, lo que Endesa me trasladó el viernes y la búsqueda de soluciones", para recalcar que "nuestro trabajo desde el Gobierno de Aragón solo puede consistir en impulsar al de España para que acuda a Bruselas e ir con ellos", y ha sintetizado que "es cuestión de voluntad".