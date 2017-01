Álvaro Nadal rechaza modificar el mercado para bajar el precio de la luz

Etiquetas

El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Alvaro Nadal, ha descartado cualquier modificación en el actual diseño del mercado mayorista de la electricidad, el conocido como 'pool', y su sistema marginalista.

En comparecencia en el Congreso para explicar el comportamiento de los precios de la energía, Nadal ha explicado que el actual sistema "funciona igual" para 23 países europeos y señaló que tan solo hay "una fuerte discusión" en el 'paquete de invierno' de la Unión Europea respecto a cómo retribuir a las energías térmicas.

"Si hacerlo solo con puntas o retribuir con pagos por capacidad. La postura de España sobre esta cuestión es prudente, ya que con falta de interconexión no es fácil decantarse por un sistema u otro", indicó al respecto.

"Espiral alcista por un cúmulo de factores"

Nadal señaló que esta espiral alcista en los precios tiene como razón principal un cúmulo de factores que van desde "la tensión de precios internacionales de las materias primas", con el petróleo, el gas y el carbón" (de importación) "doblando y triplicando su precio con respecto a hace un año", a la situación "muy específica" vivida en Europa con la parada de centrales en el parque nuclear francés. Aumentar las medidas de vigilancia

El ministro también ha señalado que ante las subidas de precios registradas en los últimos días en el mercado eléctrico mayorista (pool), hay que evitar que "a río revuelto haya ganancia de pescadores" y ha subrayado que se deben aumentar las medidas de vigilancia.

Nadal ha dicho en su comparecencia que la "fortísima volatilidad" y el gran incremento de los precios de la electricidad de las últimas semanas ha generado una preocupación social que el Gobierno comparte.

"Es evidente que los precios de la energía caros afectan a los consumidores, sobre todo a los niveles de renta más bajos, porque es un bien básico", ha declarado Nadal para explicar estas subidas.

También ha reconocido el impacto que tiene una electricidad cara en la economía y en la creación de empleo, que compromete "la competitividad de las empresas".

Tras enumerar las distintos motivos que han llevado a los precios eléctricos a tocar máximos, ha recordado algunas de las medidas tomadas por el Gobierno para actuar en el mercado gasista.

Asimismo, ha reconocido que hay que tener un "mayor grado de vigilancia" por parte de las autoridades competentes, en alusión a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), para que "en río revuelto no haya ganancia de pescadores"

UGT pide el informe del carbón autóctono

El secretario Sectorial Minero de UGT FICA, Víctor Fernández, criticó durante la celebración de la reunión del sector minero de UGT FICA en la que se analizó la situación del gremio, la "falta de transparencia" tanto del anterior Gobierno del PP como del actual por haber ocultado la existencia de un informe confidencial del Operador del Mercado (OMIE) de diciembre de 2015, adelantado este sábado por www.lainformacion.com el que se reconoce que "si España usara el carbón autóctono en la actualidad, único combustible fósil del que disponemos, y que desde enero de 2014 prácticamente no se utiliza, la tarifa eléctrica bajaría, al menos, un 3,5% lo que supondría un ahorro de 350 millones de euros anuales, tal y como sucedió entre los años 2010 y 2013".

"Resulta cuando menos chocante que el Ministerio sea conocedor de dicho informe, y que no se haya apoyado en él para normalizar y estabilizar el sector de la minería, así como para elaborar un Plan Energético Nacional donde todas las fuentes energéticas tengan su participación, cada una en su justa medida", señalan.

Junto a este informe, Víctor Fernández reclamó también conocer de primera mano "el plan de cierre de la totalidad de las minas españolas enviado por el anterior Gobierno a Bruselas sin contar ni con empresarios ni con sindicatos, y la resolución de la CE, al parecer acordada con el gobierno de España en el que autoriza el plan de 2.130 millones en ayudas para el cierre de la totalidad de las minas de carbón hasta el 2018".

Fernández afirmó "no entender" la postura de los Gobiernos de Mariano Rajoy si no es "desde la perspectiva de quienes lo que buscan es acabar con la minería del carbón de nuestro país, y consideró inconcebible que un Gobierno pueda ir contra los intereses generales de los españoles, no haciendo nada por defender un sector como el de la minería, y cruzándose de brazos ante la posibilidad real de bajar en un 3,5% el precio de la tarifa eléctrica, en un contexto, además, en el que más de 5.000.000 de españoles sufren pobreza energética".

Seguridad de suministro

El secretario Sectorial Minero de UGT FICA exigió una vez más la "convocatoria urgente" de la Comisión de Seguimiento del Marco de Actuación para la minería del carbón y las comarcas mineras para el periodo 2013-2018 y "la necesidad de que el Gobierno explique a los firmantes del mismo los motivos por los que ha retenido el informe confidencial y por qué no defiende, como recomienda dicho informe, el futuro del carbón dentro del mix energético y la continuidad de las centrales térmicas por seguridad de abastecimiento, cuestiones sociales y territoriales y de ahorro económico".