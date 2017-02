EL PSOE CONSIDERA UNA “INFAMIA” EL INFORME PARA LA REAPERTURA DE GAROÑA Y PIDE QUE ENERGÍA NO LO AUTORICE

Etiquetas

La secretaria general del PSOE de Burgos y diputada por este territorio en el Congreso, Esther Peña, dijo hoy que es una “infamia” el informe condicionado para la reapertura de al Central Nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) aprobado por el Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y, por ello, pidió al Ministerio de Energía que no no permita que la instalación vuelva a operar.Peña manifestó en el Congreso que “el informe que acabamos de conocer a los socialistas nos parece una auténtica infamia”, ya que indicó que no es comprensible que se establezca un “precedente” en el sistema energético español de este calibre porque, según explicó, “hasta ahora las licencias se daban cada 10 años y en base a unos requisitos de seguridad que hoy en Garoña no se dan”.Defendió que el debate nuclear tiene que ser “amplio y público”. “Rajoy está jugando con fuego”, espetó, antes de advertirle que “no se puede jugar con la energía nuclear” y mucho menos con la seguridad y el “futuro de miles de familias de la comarca”, que se verán afectadas según lo que pase con esta central.Subrayó que su partido no entendería que se diese una licencia para una central nuclear “que nunca va a funcionar”. “Los peores presagios del PSOE se están cumpliendo: el PP quiere hacr un traje a medida a las eléctricas”, denunció.Dicho esto, reclamó al Gobierno y, concretamente al Departamento de Energía, que digan qué quieren hacer y expliquen si “van a anteponer los intereses de las eléctricas a los de los ciudadanos”. “El PSOE estará enfrente apoyando cerrar definitivamente esta central y apoyando un plan de desmantelamiento”, señaló.Con el propósito de conseguir explicaciones a este respecto, adelantó que el Grupo Parlamentario Socialista reailzará una pregunta al Departamento correspondiente para que explique con claridad qué posición se va a adoptar una vez conocido el dictamen del CSN.