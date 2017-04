Ecologistas confía que "en el pulso" en Nuclenor se imponga Iberdrola, que es "la opción más racional"

Etiquetas

Ecologistas en Acción confía y desea que en "el pulso" entre Endesa e Iberdrola, que comparten al 50 por ciento Nuclenor, la titular de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), se imponga finalmente la posición de la segunda porque considera que "es más racional".

Así se ha pronunciado el portavoz antinuclear de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón, en declaraciones a Europa Press, respecto a la falta de acuerdo tanto en el seno del Consejo de Administración de Nuclenor, titular de la planta burgalesa, como en la Junta de Accionistas, que esta tarde no han llegado a una postura común sobre el proceder en el proceso de solicitud de renovación de la central nuclear hasta 2031.

"Asistimos a un pulso entre Iberdrola, que quiere desistir, y Endesa, que yo creo que no tiene claro que hacer, si seguir o no, y se lo está pensando", ha valorado.

En este contexto, no ve muchas opciones puesto que "si Iberdrola dice no, se trata de un bloqueo" porque Castejón no cree que Endesa vaya a comprarle a la empresa que preside Ignacio Sánchez Galán su mitad, que según calcula conllevaría pagar unos 250 millones de euros, sin garantías de que tras las inversiones, en un "corto periodo de tiempo" se produzca otra avería o, en el peor de los casos un accidente severo.

"No creo que Endesa tenga muy claro seguir y mi deseo es que finalmente Iberdrola impondrá sus motivos porque hay una racionalidad detrás de lo que dice", ha apostillado.