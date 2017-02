Endesa e Iberdrola descartan reabrir Garoña, pero el informe del CSN abre la puerta a prolongar la vida del resto de centrales

El presidente del Consejo de Seguridad Nuclear, Fernando Martí, aseguró ayer que el dictamen sobre Garoña ha respetado la decisión de los técnicos. "Lo que han elevado, ha sido lo que se ha aprobado", dijo en una rueda de prensa junto al resto de consejeros y el director de Seguridad, Antonio Monuera.

Con este dictamen preceptivo y obligatorio en cuanto a las condiciones, el Gobierno decidirá sobre el futuro de Garoña y fijará el plazo de la prórroga de su licencia. Sobre este plazo, Marti dijo que "es una cuestión política". por su parte, Monuera defendió que en Estados Unidos se debate ahora si las nucleares pueden operar 80 años.

Decisión muy contestada, entre otros, por el PSE

La decisión del CSN ha sido fuertemente contestada por los partidos de la oposición, grupos ecologistas y las distintas formaciones políticas y sindicales del País Vasco, Comunidad lindante al Valle de Tobalina, donde está Garoña.

El PSE que dirige Idoia Mendia, por ejemplo, se mostró ayer totalmente contrario a la reapertura de la central y mostró su apoyo a la también socialista Cristina Narbona, miembro dle CSN

Greenpeace acusa al CSN de poner en peligro la seguridad

Greenpeace acusa al pleno del CSN de malas prácticas en materia de seguridad nuclear por saltarse sus protocolos, e ignorar sus requerimientos, al emitir un informe que no garantiza la seguridad nuclear. "Garoña no puede cargar combustible ni producir electricidad, sin embargo el CSN se atreve a dar un informe favorable, aun teniendo sobradas razones para no hacerlo, porque Nuclenor no ha hecho su parte y porque en el Congreso así se lo han pedido. Sin embargo no ha dudado en menoscabar la seguridad nuclear en España e ignorar al Parlamento para favorecer los intereses de la industria nuclear”, ha declarado Raquel Montón, responsable de la Campaña Nuclear de Greenpeace.

"Si el ministro de Energía juega limpio no puede utilizar este informe y ampliar la vida de las nucleares por la puerta de atrás, sin participación democrática y usando como tapadera a Garoña.Álvaro Nadal sabe que el Parlamento y toda la ciudadanía debe participar en este debate", ha concluido Montón.