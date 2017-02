GAROÑA. EL PNV APELA A LA SEGURIDAD PARA NO REABRIR LA CENTRAL DE GAROÑA

Etiquetas

El PNV apeló este miércoles a la seguridad para pedir al Gobierno que no reabra la central nuclear de Santa María de Garoña a pesar del informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).La responsable de Energía del PNV en el Congreso de los Diputados, Idoia Sagastizabal, expresó en rueda de prensa su "preocupación" por ese informe, que no ha sido unánime y que se ha emitido a pesar de que la empresa propietaria de la central no ha cumplido con las mejoras exigidas por el propio CSN. El PNV considera que la reapertura de esa central, situada en Burgos muy cerca de Álava, "va en contra de la seguridad" y abre la puerta a alargar la vida útil de otras centrales, "y eso nos preocupa". Además, añadió la portavoz peneuvista, la de Garoña es una central "muy pequeña que no aporta nada al mix energético", por lo que resulta "absolutamente prescindible" desde el punto de vista de la garantía del suministro.