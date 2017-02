GAROÑA. ECOLOGISTAS EN ACCIÓN DICE QUE LA DECISIÓN DEL CSN DAÑA SU IMAGEN Y REPUTACIÓN

Etiquetas

Ecologistas en Acción lamentó este miércoles que el Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) haya decidido "por mayoría informar favorablemente la continuidad de la central de Garoña” y señalo que la decisión “abre la puerta a una posible querella de Nuclenor en el caso de que el Gobierno decidiera no autorizar el funcionamiento” y daña la imagen y reputación del CSN.Además, la organización indicó que esta decisión posibilita el escenario también de “prolongación del parque nuclear español hasta los 60 años”, pese a que “la central está en muy malas condiciones de seguridad, como muestran los propios informes elaborados por los técnicos del propio CSN, que imponen un gran número de reparaciones”.“El informe favorable emitido por el CSN, aunque sea condicionado, abre la posibilidad de que Nuclenor reclame en los tribunales en el caso de que el Ministerio no le otorgara el permiso de funcionamiento”, advirtió Ecologistas en Acción, que detalló que el informe "sienta dos precedentes graves”, al “posibilitar la obtención de permisos de explotación de 17 años, más de los 10 habituales, y otorgar por primera vez permiso de funcionamiento hasta los 60 años”.Asimismo, alertó de que “el funcionamiento de la central supone un riesgo inaceptable al estar en la cabecera del río Ebro”, por lo que “un escape radiactivo sería catastrófico” y calificó de “imposible” que “los miembros del pleno hayan podido conocer y comprender en profundidad el contenido de los más de 160 informes que se han sometido a su consideración en una semana”.La organización señaló que País Vasco, Cantabria y Asturias serían las regiones más afectadas porque “la radiactividad no conoce fronteras y los vientos dominantes empujarían la contaminación hacia el norte”.Por último, el portavoz de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón, declaró que “esta central debería estar en proceso de desmantelamiento”, puesto que “Garoña es muy peligrosa y no debería reabrise nunca” y añadió que “ha quedado francamente dañado el CSN, que ha visto como su reputación y su independencia quedaban hechas pedazos”.