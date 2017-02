EL GOBIERNO CONSIDERA QUE GAROÑA “NO SE PUEDE UTILIZAR COMO PRECEDENTE PARA OTRAS CENTRALES QUE ESTÁN FUNCIONANDO”

Etiquetas

El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, afirmó este viernes que lo que ocurra finalmente con la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) “no se puede utilizar como precedente para otras centrales que están funcionando”.En unas declaraciones con motivo de unas jornadas organizadas por 'Expansión' sobre cambio climático, Navia aseguró que “no será un precedente porque es una central singular que lleva cuatro años cerrada”.“La decisión que nosotros tomemos aquí en Garoña no prejuzga lo que podamos hacer en otras centrales”, reiteró el secretario de Estado, que citó Almaraz y Trillo. “Es radicalmente distinta a una central que está en funcionamiento”, sentenció.Por otro lado, recordó que la decisión definitiva sobre si la central vuelve a operar es de Nuclenor, la empresa titular de Garoña formada por Iberdrola y Endesa.“Nosotros tenemos que conceder la autorización o no y hacerlo por un plazo concreto”, señaló Navia, quien añadió que “son las empresas las que tienen que valorar si esa autorización les permite continuar”.En todo caso, aseguró que “no se va a abrir sin hacer las inversiones que ha exigido el Consejo de seguridad Nuclear (CSN)”. “Eso es evidente y no hay ninguna duda”, apostilló.Por último, explicó que el Gobierno tomará la decisión tras “escuchar a todo el mundo” durante el proceso de audiencia pública, teniendo en cuenta las alegaciones que se puedan presentar.