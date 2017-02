GREENPEACE ASEGURA QUE EL CSN APRUEBA REABRIR GAROÑA SIN QUE SE CUMPLAN SUS REQUERIMIENTOS DE 2015

Etiquetas

Greenpeace informó hoy en una nota que el Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha aprobado, con cuatro votos a favor y uno en contra, el informe condicionado para la reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) pese a que no se cumplen sus requerimientos de 2015. El CSN ha convocado una rueda de prensa a las 17.00 horas de hoy para comunicar oficialmente la decisión adoptada.Según esta organización ecologista, con esta resolución el Pleno se “salta sus protocolos” e ignora “sus requerimientos, al emitir un informe que no garantiza la seguridad nuclear”.A este respecto, advierte de que el CSN autoriza la reapertura a pesar de que Garoña no puede cargar combustible ni producir electricidad.“El CSN se atreve a dar un informe favorable aun teniendo sobradas razones para no hacerlo, porque Nuclenor no ha hecho su parte”, añade.“No ha dudado en menoscabar la seguridad nuclear en España e ignorar al Parlamento para favorecer los intereses de la industria nuclear”, concluye Raquel Montón, responsable de la Campaña Nuclear de Greenpeace.Tras esta autorización, la decisión definitiva sobre la reapertura de la central burgalesa recaería en el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, que debe aprobar en el plazo de seis meses una orden ministerial.