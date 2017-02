EL PRESIDENTE DEL CSN ASEGURA QUE EL DICTAMEN FAVORABLE A LA APERTURA DE GAROÑA RESPETA LO DETERMINADO POR LOS TÉCNICOS

Etiquetas

- La consejera y exministra del PSOE Cristina Narbona lo rechaza porque no se han completado las modificaciones de diseño comprometidas. El presidente del Consejo de Seguridad Nuclear, Fernando Martí, aseguró este miércoles que el dictamen favorable que establece las condiciones para la reapertura de la central de Santa María de Garoña (Burgos), con cuatro votos favorables y uno en contra, ha respetado lo determinado por los técnicos.“Lo que han elevado los técnicos ha sido lo que ha sido aprobado”, afirmó Martí en una rueda de prensa junto al resto de consejeros y el director de Seguridad del CSN, Antonio Monuera.El dictamen establece diez condiciones para la reapertura, de las que dos son excepcionales para Garoña. Estas dos, que tienen sus correspondientes instrucciones técnicas, establecen las labores a realizar antes de la recarga de combustible y de que el reactor empiece a producir energía.Con este dictamen preceptivo y vinculante en cuanto a sus condiciones, el Gobierno tendrá que tomar la decisión, en el plazo de seis meses, sobre si sigue o no sigue operando Garoña.Además, deberá determinar el plazo por el que se amplía su licencia. En la solicitud, el titular de la central pidió autorización hasta marzo del año 2031, cuando Garoña cumplirá 60 años.NARBONA EN CONTRAPrecisamente esta ausencia de determinación del plazo es uno de los motivos esgrimidos por la consejera Cristina Narbona para justificar su voto en contra ya que considera que al no establecer un plazo de diez años contradice una guía de seguridad todavía en vigor.El otro motivo, según explicó en la rueda de prensa, es que el titular de la central, Nuclenor (Iberdrola y Endesa) todavía no ha concluido las modificaciones de diseño exigidas por el CSN en abril de 2015 a través de una carta.A este respecto, Monuera admitió que quedan modificaciones pendientes, pero aseguró que dos están terminadas, otra está al 50% y la última está también bastante avanzada.Además, apuntó que en el momento que se remitió la carta se advirtió de que esas modificaciones podrían afectar al dictamen, pero defendió que desde entonces se ha acelerado el cumplimiento lo que permitiría que estén terminadas antes de la carga de combustible. De hecho, según reveló, el titular de Garoña tiene previsto culminar estas modificaciones en el plazo de unos doce meses.Con fecha 2 de junio de 2014, el entonces Ministerio de Industria, Energía y Turismo solicitó el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Posteriormente, el Pleno del CSN, en su reunión del 30 de julio de 2014, acordó remitir a Nuclenor la Instrucción Técnica Complementaria (ITC) de referencia sobre la documentación y requisitos adicionales para la renovación de la autorización. La evaluación, realizada de acuerdo a la guía elaborada específicamente para este proceso de autorización, ha supuesto la dedicación de unas 30.000 horas por 16 áreas técnicas del CSN, materializadas en un total de 167 informes de evaluación, 20 actas de inspección y 23 actas de reunión.