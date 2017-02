EL CSN NOTIFICA LA SUSTRACCIÓN DE UNA MALETA AMARILLA CON MATERIAL RADIOACTIVO EN SANTA COLOMA DE GRAMANET

Etiquetas

- Pide, a quien se la encuentre, no manipularla y llamar al 112. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha notificado al Ministerio del Interior y a la Generalitat de Cataluña la sustracción de una maleta amarilla y un equipo de ese mismo color en Santa Coloma de Gramanet (Barcelona), con un equipo para la medida de densidad y humedad del terreno, que contiene dos fuentes radiactivas de baja actividad (una de cesio-137 y otra de americio- 241/berilio).Según informó el CSN, la notificación de la sustracción se ha realizado al Centro Permanente de Información y Coordinación (Cepic) perteneciente a la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, así como al Departamento de Seguridad Nacional (DSN) de Presidencia del Gobierno y al Centro de Emergencias de Cataluña (Cecat).La sustracción se produjo en un vehículo estacionado en la carretera Font de l’Alzina número 16. La propietaria del equipo es la empresa Getinsa-Payma y el equipo sustraído pertenece a la delegación autorizada de Barberá del Vallès (Barcelona).El equipo sustraído contiene fuentes radiactivas de categoría 4, en una escala de 1 a 5 establecida por el Organismo Internacional de Energía Atómica, siendo 5 la categoría menos peligrosa. El CSN asegura que la categoría 4 se denomina “Improbable que sea peligrosa para las personas”, porque dada su radiactividad no entraña riesgos radiológicos mientras se mantenga íntegro y cerrado, puesto que las fuentes radiactivas se encuentran en su interior, protegidas y encapsuladas. Sin embargo, advierte de que no se debe manipular la maleta porque sí podrían presentarse riesgos en caso de apertura o destrucción del equipo que dejen las fuentes sin sus protecciones.Por ello, cualquier persona que localice el equipo, además de evitar su manipulación, debe avisar inmediatamente a las autoridades, Policía o servicio de atención de urgencias (112).Tanto la maleta como el equipo disponen de la señalización de material radiactivo (Trébol y leyenda: RADIACTIVO).Un suceso de estas características se clasifica con nivel 1 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES).