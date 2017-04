El presidente del CSN defiende la transparencia del organismo y asegura que no percibe "desencanto" en los trabajadores

Etiquetas

El presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Martí, ha defendido la transparencia del organismo, que ha sido puesta en duda por varios partidos de la oposición, y ha señalado que, aunque es "mejorable", han sido muchos los avances realizados en los últimos años en este aspecto hasta ser "referencia para otras instituciones" que han pedido asesoramiento.

Durante su comparecencia en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital del Congreso, Martí ha sido preguntado por los portavoces de Unidos Podemos y Ciudadanos en esta materia, Joan Vendrell y Vicente Ten, sobre la forma en que el CSN rinde cuentas de su actividad, un tema sobre el que Martí ha reconocido que "se han hecho esfuerzos" últimamente, sobre todo con la web en la que se informa sobre incidentes de seguridad o se publican las actas de las reuniones del Pleno del CSN, entre otros contenidos.

Además, su intervención, el presidente del regulador ha señalado que está dispuesto a publicar el kilometraje o los gastos que se le requieran de los habituales viajes que realizan los técnicos y consejeros tras detectar "cierta incredulidad" de los diputados sobre ellos.

En este sentido, también ha indicado que existen "muchas garantías" sobre la transparencia de estos viajes ya que conviven las 24 horas con un interventor que da constancia al Ministerio de todos estos movimientos, además de la fiscalización que, posteriormente, realiza el Tribunal de Cuentas.

Aún así, Martín ha señalado que no les costará nada próximamente incluir en la web el kilometraje de los viajes y los datos que se requieran sobre ellos. "Todo es mejorable y nosotros estamos dispuestos a mejorar", ha apuntado.

INFORMACIÓN "INTERESADA"

Vendrell también le ha cuestionado sobre el "ambiente de desencanto" denunciado por trabajadores del CSN que no ven reconocido su trabajo y que lo han hecho saber a través de un comunicado. Sobre este tema, Martí ha señalado que no percibe esa situación y ha llamado a los diputados a "buscar información" a través de los miembros del Pleno del consejo, elegido por ellos mismos, y que son los responsables de dar cuentas en la Cámara Baja. "Me duele que digan eso, que es una situación que trasladan unas personas interesadas", ha indicado.

El presidente del organismo ha negado también una "relajación de la cultura de la seguridad" de la que le ha acusado la portavoz socialista de Energía, Pilar Lucio, apuntando que "la cultura de la seguridad se va incrementando gracias al trabajo de control de todos".

Finalmente, Martí ha sido preguntado por la bajada de las partidas de formación para los trabajadores --más de la mitad desde 2013-- a lo que ha respondido que se debe a que nunca se ejecutaba la totalidad de los presupuestos destinados, por lo que se decidió ir adaptando la cifra al gasto real.