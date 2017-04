Los puertos españoles buscar captar nuevos tráficos en la feria BreakBulk Europe de Amberes

Etiquetas

Puertos del Estado y los principales puertos españoles participarán en la Feria BreakBulk Europe 2017, que se celebrará en Amberes entre el 24 y el 26 de abril, en la que tratarán de consolidar los tráficos existentes y captar otros nuevos, especialmente aquellos en tránsito y ro-ro, según han explicado en un comunicado.

Se trata de la feria más importante en carga a granel, logística de carga de proyectos y ro-ro de Europa, y permite a transitarios, terminalistas, transportistas marítimos especializados, puertos, proveedores logísticos, mostrar sus posibilidades de manipular y transportar mercancías a los más de 6.500 asistentes.

La tarjeta de presentación de Puertos del Estado y de los puertos de La Coruña, Avilés, Algeciras, Bilbao, Cartagena, Castellón, Ferrol, Gijón, Huelva, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santander, Sevilla, Tarragona, Valencia y Vigo pone de manifiesto su capacidad de recibir cualquier tipo de mercancía a cualquier destino del mundo.

El conjunto de los puertos españoles movió en 2016 259,5 millones de toneladas de graneles, 67,5 millones de toneladas de mercancía convencional y cerca de 54 millones de toneladas de tráfico ro-ro.

El eslogan 'Too big, too heavy, too complicated? Not for Spanish Ports. Spanish Ports, where too complicated simply doesn't exist' ('¿Demasiado grande, pesado, complicado? No para los puertos españoles. Puertos españoles, donde lo demasiado complicado, simplemente no existe') señala que desde el petróleo o el carbón, pasando por mercancías más sofisticadas como componentes para generadores de energía eólica o como el Gas Natural Licuado (GNL), hasta productos petroquímicos o cereales, tienen cabida los puertos españoles.

En el stand de 'Ports of Spain', de alrededor de 200 metros cuadrados, estarán presentes empresas que desarrollan su actividad en los puertos como Ership, el Grupo Nogar y el Grupo Suardíaz.