MADRID. EL AYUNTAMIENTO ABRE HOY EL PLAZO DE PETICIÓN DE SUBVENCIONES PARA 'ECOTAXIS'

- Destina 1,5 millones de euros, cinco veces más que en 2016. El Ayuntamiento de Madrid ha abierto este sábado el plazo para solicitar subvenciones a 'ecotaxis', para las que destinará 1,5 millones de euros, cinco veces más que en 2016.Según informó el Consistorio, las ayudas para comprar vehículos con tecnologías y combustibles poco contaminantes serán de hasta 3.000 euros y las podrán solicitar los propietarios de licencias de taxi que, desde el 1 de enero de 2015 hasta el 29 de junio, fin de plazo para presentar la solicitud, hayan cambiado o vayan a cambiar su vehículo por uno menos contaminante y no hayan recibido subvención en anteriores convocatorias. En concreto, las ayudas serán para turismos con etiqueta Cero emisiones, y para vehículos destinados a eurotaxi con etiqueta Eco, no propulsados por combustible diésel. También está previsto subvencionar la adquisición vehículos con etiqueta Eco no propulsados por combustible diésel.Las ayudas serán de un 5% del importe de la compra, exceptuando el IVA, hasta un máximo de 1.200 euros. En caso de agotarse el presupuesto, la cuantía se reducirá para atender todas las solicitudes. En la concesión de ayudas tendrán prioridad los vehículos menos contaminantes. Las solicitudes se podrán presentar a través de la web municipal 'www.madrid.es/taxi', o bien llevando el impreso normalizado publicado en la página del Ayuntamiento, junto a la documentación requerida, en el registro del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, calle Albarracín, 33.La flota de taxis de bajas emisiones (eléctricos, híbridos y gas) en Madrid es de 5.548, es decir, más del 35% del total (15.723). De ellos, 3.493 (22,22%) son híbridos (gasolina-electricidad), 2.020 (12,85%) de GLP-gasolina, seis (0,04 %) de gasolina-gas natural, y 29 (0,18%) eléctricos. El parque móvil de eurotaxis es de 259 unidades.