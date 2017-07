Cementos Cosmos invita a Pedro García a conocer el proceso de producción de cemento

Etiquetas

El director de la factoría de Cementos Cosmos en Córdoba, José de la Vega, ha reiterado este viernes la invitación, al presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) del Ayuntamiento de Córdoba, Pedro García, "a visitar las instalaciones de la fábrica y conocer el proceso de fabricación de cemento".

En un comunicado y "ante la posición de Pedro García, que insiste en calificar la valorización energética como otra actividad de la fábrica, e incluso llega a afirmar que se va instalar una incineradora, la empresa quiere dejar patente que esto es totalmente incorrecto".

Así, según Cementos Cosmos, su factoría, situada en el Polígono Industrial de Chinales, se dedica "única y exclusivamente a la fabricación de cemento. La valorización energética es simplemente la sustitución parcial del combustible tradicional, coque de petróleo, por un combustible elaborado a partir de residuos no peligrosos, y no implica ninguna modificación en la actividad de la empresa, que no es otra que la fabricación de cemento".

La empresa considera imprescindible la necesidad de que se conozca "este proceso industrial, para dejar de generar un debate estéril y, sobre todo, falso, antes de tomar un posicionamiento que puede ser tan relevante para el futuro de esta industria".

Por eso, en Cementos Cosmos han opinado que "estas afirmaciones del presidente de la GMU solo pueden ser fruto de una falta de información y del desconocimiento de este proceso industrial", ya que "la fabricación de cemento es un proceso industrial que consta de varias fases".

Así, en primer lugar, "en la cantera se extraen las materias primas, que una vez trituradas deben someterse en el horno a unas temperaturas que llegan a los 2.000 grados. Para alcanzar esta temperatura y que las materias primas se conviertan en clinker (cemento sin moler) la fábrica necesita combustibles".

Es esta parte del proceso la que, según entienden en Cementos Cosmos, "Pedro García confunde con una nueva actividad". Por ello, le ha reiterado su invitación a visitar la cementera, "invitación que se produjo por primera vez antes de la constitución de la Mesa de Diálogo" sobre Cosmos.

La cementera espera que, "de esta forma, Pedro García entienda que las licencias, permisos y autorizaciones de los que Cosmos ya dispone, a día de hoy, amparan la utilización de combustibles alternativos en su proceso, que no se va a instalar ninguna incineradora y que la valorización solo es un cambio de combustible".