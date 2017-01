Duro Felguera se adjudica dos contratos en Bahréin y Chile por 13,2 millones de euros

Etiquetas

La compañía Duro Felguera (DF) se ha adjudicado dos nuevos contratos en Bahréin y Chile por un valor total de 13,2 millones de euros. El de Bahréin será el primero que la compañía desarrolle en dicho país, reforzando su expansión internacional.

Según indica la empresa en nota de prensa, el contrato con el país árabe se ha realizado a través de Felguera-IHI (firma perteneciente a la línea de negocio Oil & Gas).

A través de este contrato, Felguera-IHI desarrollará un proyecto consistente en dos tanques criogénicos de almacenamiento para la Compañía Nacional de Gas de Bahréin (BNGEC) para ampliar las instalaciones de almacenamiento de Sitra. La capacidad de los mismos será de 100.000 y 200.000 barriles de butano y propano, respectivamente.

Los trabajos que se desarrollarán bajo la modalidad "llave en mano" (EPC), contemplan un periodo de ejecución de 20 meses. El proyecto está enmarcado en la última fase del plan estratégico de la compañía bahreiní de triplicar la producción de plantas de GLP del gas natural extraído en los campos adyacentes y el excedente de la refinería anexa.

BNGEC adjudicó el contrato EPC para la expansión de las instalaciones de almacenamiento de Sitra al contratista principal, JGC Gulf International Co. Ltd de Arabia Saudí, una filial de la JGC Corporation en Yokohama, Japón. Fue JGC Gulf International Co. Ltd quien adjudicó las obras de los tanques a Felguera-IHI.

Además del contrato de BNGEC, DF Oil & Gas ha resultado adjudicataria de otro contrato de Ingeniería con ICSK para un tanque criogénico de ENAEX en Chile. La compañía va a realizar el Front End Engineering Design (FEED) de varias alternativas de proceso y almacenamiento en la planta chilena. El proyecto tiene un valor superior a 700.000 dólares.