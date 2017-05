La Junta y Cepsa refuerzan su colaboración con el patrocinio al Congreso de Cambio Climático

Etiquetas

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, ha presentado este viernes el patrocinio de Cepsa al Congreso Internacional de Cambio Climático SOCC Huelva 2017, que se celebrará del 10 al 12 de mayo. El acto ha contado con la presencia del director de la refinería 'La Rábida' de Cepsa, José Antonio Agüera.

'SOCC Huelva 2017' está organizado por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Huelva.

En este sentido, en rueda de prensa el titular de Medio Ambiente ha afirmado que "desde el primer momento se pretendía involucrar a todos los agentes sociales implicados en una cuestión de importancia capital, como es el cambio climático". "La industria no podía estar al margen porque hemos querido contar con todos: empresas, organizaciones no gubernamentales, instituciones, universidades, sindicatos, etc", ha agregado.

Asimismo, el consejero se ha mostrado satisfecho con las cifras de participación que con 800 inscritos han superado las previsiones iniciales, fijadas en 500 inscripciones.

En el transcurso del acto, Fiscal ha agradecido a la empresa su compromiso con la conservación del medio ambiente y la educación ambiental, que "va mucho más allá del patrocinio de este congreso".

A través de su fundación, Cepsa articula diversos proyectos en este ámbito en la provincia de Huelva, como 'Marismas del Odiel: a vista de águila', a través del que se sensibiliza a los escolares sobre la importancia del paraje y la necesidad de proteger al águila pescadora y su hábitat o la restauración de la laguna Primera de Palos.

Por su parte, el director de la refinería 'La Rábida' de Cepsa, José Antonio Agüera, ha subrayado que el cambio climático y la reducción de las emisiones de los gases de efecto invernadero son un asunto "prioritario" para la empresa y que, por tanto, forman parte de sus planes de negocio a corto y medio plazo. Convencido de que hay que "acompasar la actividad industrial con la conservación del medio ambiente", Agüera ha recordado que Cepsa aboga por la "transparencia" en sus acciones y en realizar actuaciones "de manera permanente" en pro del medio ambiente.

En concreto, ha señalado que en diez años Cepsa ha logrado reducir en un 45 por ciento sus emisiones de gases de efecto invernadero y "seguimos en ese camino", remarcando el reto de la empresa de situar a sus refinerías entre las diez primeras a nivel mundial en esa materia de eficiencia ambiental. "Tenemos un entorno ambiental en Huelva envidiable y una industria comprometida con el mismo", ha enfatizado.

Por otro lado, el consejero ha recordado el papel "pionero" de Andalucía en la lucha contra el cambio climático. La comunidad autónoma aprobó en el año 2002 la Estrategia Andaluza ante el Cambio Climático y en la actualidad ultima los trámites de la futura ley autonómica en esta materia.

Además, se ha mostrado orgulloso de que el encuentro se celebre en Huelva, ya que es una provincia en "la confluye un patrimonio natural único con algunos de los principales retos vinculados a este fenómeno global".

El Congreso Internacional de Cambio Climático en Huelva abordará el fenómeno desde distintos puntos de vista como la ética, las religiones, la educación, el género, la psicología, la gobernanza, los refugiados climáticos, el crecimiento económico, la empresa, la transición energética, la ciudad, la comunicación, la agricultura, el turismo, agua o el consumo, entre otras cuestiones.

Por todo ello, José Fiscal ha animado tanto a los interesados en las cuestiones abordadas en el encuentro, como al conjunto de los andaluces y, en particular, a los onubenses a involucrarse y participar en este encuentro, que aborda la cuestión desde "las soluciones y acciones" que pueden realizarse para combatir el cambio climático.

SOCC Huelva 2017 contará con ponentes de la talla de Federico Mayor Zaragoza, los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero y Ernesto Samper (Colombia), la campeona del clima, Leyla Acaroglu, o el profesor austríaco e ideólogo de la Economía del Bien Común y la Banca Democrática, Christian Felber, entre otros.