BRUFAU AFIRMA QUE CON LA SUSTITUCIÓN DE LOS VEHÍCULOS DIÉSEL ANTIGUOS LA CONTAMINACIÓN “SE ACABARÍA DE RAÍZ”

El presidente de Repsol, Antonio Brufau, sostuvo este viernes que si se produjera la sustitución de los vehículos diésel antiguos en una ciudad como Madrid el problema de la contaminación “se acabaría de raíz”.Así se expresó Brufau en su intervención en la junta de accionistas de la petrolera, donde denunció que si la industria de automoción europea “hubiera cumplido las normas, hoy no estaríamos hablando de problemas de contaminación”.“No debería ser tan complicado de controlar lo que estamos haciendo en las ciudades”, añadió Brufau, quien abogó por continuar con los programas de incentivo del cambio de vehículos como el PIVE.En cuanto a la proliferación de los vehículos diésel, apuntó que además de a su menor consumo, se produjo para impulsar a la industria europea. A este respecto, advirtió de que dicho impulso fue excesivo, ya que se pasó de una cuota de penetración del 10% en los años noventa a alcanzar el 70% actual.En referencia a su sustitución, defendió que se debe hacer por todo tipo de vehículos, incluso por los diésel actuales, y advirtió que se debe tener en cuenta que si se lleva a cabo por vehículos eléctricos esto requiere “grandísimas inversiones” al no tratarse de una tecnología todavía madura.En esta línea, advirtió de que el Plan Movea representa una ayuda de 5.500 euros, a los que se deben sumar otros 5.000 euros de ahorro en impuestos. Esto supone pagar, según indicó, 850 euros por tonelada de CO2.Por todo ello, rechazó medidas como la prohibición de la circulación de los vehículos en función de la matrícula porque supone “poner en el mismo saco” coches que emiten y otros que no.Asimismo, apostó por medidas adicionales al esfuerzo para modificar el parque de vehículos diésel, como eliminar los vehículos no eficientes en el transporte colectivo, impulsar el vehículo compartido, favorecer las zonas peatonales o modernizar las calefacciones. Por último, pidió no confundir el esfuerzo para eliminar la contaminación con los cambios que se deben llevar a cabo para luchar contra el cambio climático.