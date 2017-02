EL TRANSPORTE POR CARRETERA CONSUMIÓ EL 54% DEL PETRÓLEO EN ESPAÑA EN 2016

Etiquetas

El subsector de mayor consumo de productos petrolíferos en España continúa siendo el Transporte por carretera, que con 26.076 kilotoneladas (kt) representó un 54% del total de 2016.Según informó la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores), el sector Transporte en su conjunto, representó el 67% del consumo nacional. En segundo lugar entre los subsectores se encuentra la Aviación internacional, con un consumo de 3.238 kt, el 8%.A continuación se sitúan la Producción de electricidad (sector Transformación), que consume 3.748 kt, un 7% del consumo nacional, y el Sector residencial, en la agrupación ‘Otros sectores’, que crece un 12%, hasta las 2.860 kt.En España, la mayor parte del consumo de productos petrolíferos se destina a uso energético, el 92% del total. Por su parte, el consumo de uso no energético, 3.843 kt en 2015, se localiza fundamentalmente en el Sector Industrial (3.644 kt), seguido del Sector Transporte (183 kt de Lubricantes) y cierta cantidad residual en ‘Otros Sectores’. El consumo de productos petrolíferos utilizados como materia prima (uso no energético), se emplea en mayor medida en Química y petroquímica (2.358 kt; un 61% del uso no energético) y en Construcción (960 kt; Productos asfálticos casi en su totalidad), ambos del Sector Industrial. La distribución por productos del consumo total de 2015 apenas sufre variación con respecto a 2014, manteniéndose los gasóleos (58%) como el grupo de productos petrolíferos más utilizado, seguidos de los querosenos (11%) y las gasolinas (10%).