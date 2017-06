Kazajistán y Uzbekistán, oportunidades de negocio para la industria asturiana

Etiquetas

Tres grandes empresas de la región viajarán a ambos países este mes para estrechar lazos comerciales

El CEO y fundador de la empresa ESKZ Global, Adolfo Romero de Marcelo, ha visto en los países de Kazajistán y Uzbekistán una oportunidad de negocio para las empresas asturianas, con baja presencia en ambos.

Así lo ha indicado en una entrevista concedida a Europa Press, con motivo del V Foro Sector Metal Asturias celebrado en esta semana en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro'. ESKZ Global, con diez empleados y presencia en ambos países, ofrece servicios de consultoría internacional a empresas españolas para ayudarlas a introducirse tanto en Kazajistán como Uzbekistán.

En esta línea, ha apuntado que hace menos de un año que han empezado a trabajar con empresas asturianas para animarlas a invertir allí. De hecho, está prevista una misión comercial en ambos países a la que acudirán, al menos, tres grandes empresas asturianas ligadas al petróleo y gas. sector minero e iluminación industrial, a mediados de este mes, para explorar posibles relacionales comerciales, aunque ha reconocido que le hubiera gustado que fueran más.

Unido a ello, ha señalado que hace un par de semanas ya celebraron una jornada a través de Asturex para dar a conocer las posibilidades de negocio en estos dos países, mientras que al V Foro Sector Metal Asturias acudieron dos empresas de Kazajistán y dos de Uzbekistán.

Para él, la labor de Asturex de cara a la internacionalización de las empresas es fundamental, al tiempo que ha destacado que el Foro Sector Metal Asturias es "Fenomenal", muy bien organizado y con un nivel muy alto de participantes. "En comparación con otros foros está en un nivel altísimo", ha opinado.

Hasta la fecha, las exportaciones de Asturias en Kazajistan son más menos de ocho millones de euros, mientras que la del conjunto español es de 244 millones de euros. Es decir, que el Principado aporta "muy poco" todavía, a su juicio. Ha opinado, a este respecto, que desde el Principado no se le ha dado mucha importancia a la inversión allí. En el caso de Uzbekistán, de los 72 millones de euros que invierte España, solo 2,8 millones de euros corresponden a Asturias. "Queda mucho mercado", ha apuntado.

POTENCIAL ASTURIANO

En el caso de Asturias, ha destacado que le ha sorprendido el potencial y el nivel de las empresas de la región. Según él, hay empresas "muy fuertes" como Duro Felguera y TSK y otras grandes ingenierías que tienen una importante facturación.

Ha incidido, en este caso, en que facturas superiores a un millón de euros no son muy habituales. Es por eso, que ha insistido en que fue una "grata sorpresa" el comprobar el nivel de ingeniería y desarrollo tecnológico que tienen, y de ahí que se hayan animado a trabajar con estas empresas.

Ha remarcado, asimismo, que Kazajistán y Uzbekistán tienen un potencial enorme en materias primas y encaja muy bien la demanda con la oferta de las empresas asturianas. A nivel general, ha apuntado que la presencia de empresas españolas en Kazajistán es "prácticamente nula", a lo que ha incidido en que son muy pocas empresas y muy grandes las que guardan relación con el país."Son países desconocidos pero con oportunidades muy grandes", ha asegurado, sobre todo en sectores como petróleo y gas y sectores industriales en general.

Sobre Kazajistán, en concreto, ha apuntado que es un país "mucho más abierto y occidentalizado". Y si bien existe la burocracia porque sigue teniendo puntos en común con Rusia, se puede decir que es "relativamente fácil hacer negocio", según él. Es más, ha indicado que es de los primeros países "más amigables" para hacer negocios según el Banco Mundial.

MOMENTO "PERFECTO" PARA INVERTIR

Uzbekistán, por su lado, es un país que pasó un periodo muy cerrado de cara al exterior y llevaron a cabo una política de inversión basada en su propia industria para no tener que depender de terceros países. Eso dificultó el hacer negocios, pero fallecido el presidente del país, su sucesor tiene otra visión más abierta al mundo. Por este motivo, ha considerado que es un momento "perfecto" para abordar este mercado.

Y aunque son países ricos en recursos, tienen mucho que hacer aún en infraestructuras, desarrollo industrial y tecnológico. Ambos países buscan la colaboración de empresas como las españolas que puedan transferir conocimiento, el llamado 'know how', con el que desarrollar proyectos conjuntos. Es una tendencia en auge el desarrollo de proyectos conjuntos para los que no tienen capacidad para hacerlo.

Respecto a la dificultad de las empresas asturianas de saberse venderse, ha recalcado es un problema general en España. "Las empresas no se saben vender", ha apuntado, para añadir que España no está al mismo nivel comercial que otros países, como pueda ser Italia, Francia o Portugal.

En cuanto a la inversión allí, en Kazajistán no se necesita de un socio local para participar en concursos públicos, mientras que en Uzbekistán sí que hay cierto "favoritismo" para empresas que tienen alianzas con las locales. En cualquier caso, ha señalado que el tener un socio local siempre va a ser un "plus", pero no existe un requerimiento legal.

Romero, además, ha aconsejado: guiarse por expertos en el país, como pueda ser el tener apoyos de una consultoría especializada en la región; siempre mejor con un socio local para afrontar proyectos --los contactos a nivel personal son importantes en estos países--; tener paciencia, ya que una vez que se estrechan lazos de unión, es más fácil; e intentar hacer todo lo posible para convertirse en uno de ellos -su idioma, respectar su cultura y tradiciones--.

"Muchas veces los españoles cometemos el error de creer que somos los mejores", ha apuntado Romero, Para él, si se siguen estos consejos a la hora de invertir allí, es "fácil" hacer negocios en ambos países.