La OPEP se plantea tomar nuevas medidas para controlar la oferta de petróleo tras el desplome de su precio

Los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) están considerando la posibilidad de profundizar en los recortes de producción de crudo después de que su precio se haya desplomado cerca de un 15% desde el pasado 25 de mayo y alcanzara mínimos de siete meses, según informó este miércoles el ministro de Petróleo iraní, Bijan Zanganeh.

La OPEP y otros productores ajenos al cártel, como Rusia, acordaron el pasado 25 de mayo extender el recorte en la producción previamente acordado en noviembre de 2016 por nueve meses más, hasta marzo de 2018, con el fin de atajar el problema de exceso de oferta global de 'oro negro'.

No obstante, pese a los esfuerzos realizados, el precio del petróleo no ha dejado de caer debido al aumento de la oferta por parte de Estados Unidos, Nigeria y Libia, y que el cártel no supo anticipar. Los dos últimos países están exentos de cumplir con la reducción de la producción debido a las tensiones políticas que han provocado la interrupción de su suministro.

Si bien, hasta cuatro delegados de la OPEP fueron preguntados acerca de esta idea por la agencia Reuters y le restaron importancia, aludiendo a la dificultad de que los países que no forman parte del acuerdo reduzcan su producción, así como de que Irán reduzca el pequeño incremento que se le había autorizado tras las sanciones a las que tuvo que hacer frente por su programa nuclear.

El petróleo Brent, de referencia en Europa, cotiza ya por debajo de los 45 dólares al dejarse un 3% en la jornada actual, mientras que, por su parte, el West Texas, de referencia en Estados Unidos, está ya más cerca del nivel de los 40 dólares, ya que se sitúa en el entorno de los 42 dólares.